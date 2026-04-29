Школы в Украине должны разработать и согласовать правила доступа и пребывания работников и учеников, а также других лиц на территории и в помещениях учебного заведения. Ведь недавно вступили в силу соответствующие типовые правила, которые это предусматривают.
Об этом сообщила в фейсбуке образовательный омбудсмен Надежда Лещик. Она прокомментировала утверждение этих правил.
Смотрите также Реформа старшей профильной школы: можно ли учиться в лицее дистанционно
Что должны знать в школах?
Образовательный омбудсмен говорит, что новые правила должны способствовать созданию безопасных условий пребывания работников, учащихся, учителей на территории и в помещениях учебных заведений. Также минимизировать угрозы жизни и здоровью школьников и предотвращать террористические угрозы.
Новые правила доступа будут одобрены собранием коллектива школы. Их также разместят в доступном для посетителей месте.
Интересно Правительство Украины утвердило перечень опасных предметов и веществ, запрещенных в школах. Причем как на территории учебного заведения, да и в помещениях.
Надежда Лещик также напомнила, что правила доступа в школу не должны нарушать принципы равенства. Также они не могут разрешать предоставление кому-то в школе привилегий или ограничивать кого-либо.
Соблюдать соответствующие правила доступа в школу должны будут ученики, учителя и другие работники учебного заведения и его посетители.
Смотрите также "Вседозволенность в школах– не норма": учительница из Мукачево подняла болезненную тему воспитания
Как усилили безопасность в школе?
В Украине во время войны ужесточают меры безопасности в школах. В учебных заведениях появятся системы срочного вызова полиции, видеонаблюдение и металлодетекторы, сообщала образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик.
На территории и помещениях школ будут мероприятия по физической и технической охраны. К мерам по технической охране относятся, в частности:
Напомним, что в сентябре прошлого года Верховная Рада Украины приняла Закон о введении мер безопасности в школах.
Что раньше говорили в Раде?
Председатель Образовательного комитета ВРУ Сергей Бабак недавно писал в своем телеграмм-канале, что в Украине необходимо ускорить выполнение закона о введении мер безопасности в школах. В частности, по внедрению систем контроля доступа в образовательные учреждения. Речь, в частности, об установке пропускных рамок для повышения безопасности.
В некоторых школах уже идет пилотный проект программы постоянного нахождения офицеров безопасности. К слову, в Украине идет реализация программы "Безопасная школа".