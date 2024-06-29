Не говорите "май" и "июнь": как правильно называть месяцы на украинском
Украинцы часто в ежедневной речи могут использовать суржиковые слова. При этом описывать ими различные ситуации, явления и предметы.
Часто из уст земляков даже месяцы звучат неправильно. Поэтому Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" поможет исправить речевые ошибки относительно этих названий.
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Как правильно называть месяцы на украинском
Так, в семьдесят шестой подборке расскажем вам, какие названия месяцев вы можете слышать или и сами произносить неправильно. Также подскажем правильные их наименования, чтобы вы не засоряли свою речь суржиком. Ведь лучше учиться на чужих языковых ошибках.
Поэтому вашему вниманию – подборка названий месяцев:
- январь – січень;
- фєвраль – лютий;
- март – березень;
- апрєль – квітень;
- май – травень:
- іюнь – червень;
- іюль – липень;
- август – серпень;
- сєнтябрь – вересень;
- октябрь – жовтень;
- ноябрь – листопад;
- дєкабрь – грудень.
Как вы уже заметили, правильном украинском эти месяцы звучат мелодичнее и красивее. И уже самими названиями напоминают о красоте весенней, летней, осенней природы: как цветут цветы, липы, шелестят травы, березы, опадают с деревьев желтые листья. Также не дают забыть и капризы погоды зимой: как сечет и свирепствует (укр. лютує) метель.
Языковеды при этом отмечают, что украинские названия месяцев имеют достаточно прозрачное значение и четкое мотивирование: все они связаны с определенными явлениями природы и хозяйственной деятельностью. А в диалектах можно найти еще более разнообразные и богатые названия.Поэтому не портите "языковым мусором" наш волшебный и мелодичный язык, который поражает своим богатством и большим количеством красивых синонимов.