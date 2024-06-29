Не кажіть "май" та "іюнь": як правильно називати місяці українською

29 червня 2024, 19:30
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Українці часто у щоденному мовленні можуть використовувати суржикові слова. При цьому описувати ними різні ситуації, явища та предмети.

Часто з уст краян навіть місяці звучать неправильно. Тож Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" допоможе виправити мовні помилки щодо цих назв.

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Як правильно називати місяці українською

Так, у сімдесят шостій добірці розповімо вам, які назви місяців ви можете чути або й самі вимовляти неправильно. Також підкажемо правильні їхні найменування, аби ви не засмічували своє мовлення суржиком. Адже краще вчитися на чужих мовних помилках.

Тож до вашої уваги – добірка назв місяців:

  • январь – січень;
  • фєвраль – лютий;
  • март – березень;
  • апрєль – квітень;
  • май – травень:
  • іюнь – червень;
Цікаво! Росіяни чи їхня недовлада часто можуть "закидати" українцям, зокрема у питанні мови, щодо навмисної полонізації. При цьому заявляти, що вони, мовляв, – чи не найбільші слов'яни. Однак історики нагадують, що, до прикладу, нинішня російська мова містить дуже багато ознак німецької граматики. Приклад – назви місяців. В Україні вони слов'янські, а в російській мові – латинські.
  • іюль – липень;
  • август – серпень;
  • сєнтябрь – вересень;
  • октябрь – жовтень;
  • ноябрь – листопад;
  • дєкабрь – грудень.

Як ви вже зауважили, правильною українською ці місяці звучать мелодійніше і красивіше. І вже самими назвами нагадують про красу весняної, літньої, осінньої природи: як цвітуть квіти, липи, шелестять трави, берези, опадає з дерев жовте листя. Також не дають забути і примхи погоди взимку: як січе і лютую завірюха.

Мовознавці при цьому зазначають, що українські назви місяців мають досить прозоре значення і чітке мотивування: всі вони пов'язані з певними явищами природи та господарською діяльністю. А у діалектах можна знайти ще різноманітніші та багатші назви.

Тож не псуйте "мовним сміттям" нашу чарівну та мелодійну мову, яка вражає своїм багатством та чималою кількістю красивих синонімів.
Автор: Марія Волошин