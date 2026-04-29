Минобразования уволило скандального Бугрова с должности ректора КНУ имени Шевченко

Приказом от 29 апреля 2026 года Министерство образования и науки Украины уволило ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимира Бугрова. Накануне Апелляционный суд признал его причастным к коррупции. Официальной же причиной увольнения стало завершение срока действия контракта.

Соответствующий приказ МОН опубликовал Студенческий парламент КНУ 29 апреля.

Что известно об увольнении Бугрова?

В документе указано, что Владимира Бугрова уволили в связи с завершением контракта, заключенного в 2021 году. В то же время МОН назначило выборы ректора КНУ имени Шевченко на 27 мая 2026 года.

Сам Бугров занимал этот пост с 2021 года.

"Уволить Бугрова Владимира Анатольевича с должности ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 29 апреля 2026 года в связи с истечением срока действия контракта от 29 апреля 2021 года № 1-43", – говорится в тексте приказа.



Приказ об увольнении Бугрова с должности ректора КНУ / Скриншот

Стоит отметить, что 28 апреля Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию ректора – его ранее признали виновным по делу о недостоверном декларировании.

Бугров заявлял, что планирует участвовать в конкурсе на должность нового ректора вуза, однако в связи с подтверждением судом предыдущего решения его внесли в реестр лиц, связанных с коррупционными правонарушениями, что фактически лишает Бугрова права участвовать в выборах.

Какая предистория?

1 апреля в столице студенты Киевского национального университета имени Тараса Шевченко провели митинг против ректора Владимира Бугрова. Причиной стало резонансное видео, которое ранее появилось в сети, а также аудиозаписи из университета, обнародованные в анонимном телеграм-канале.

На протест вышли сотни студентов с плакатами, где, в частности, сравнивали Бугрова с Джеффри Эпштейном. Они также жаловались на плохие условия в общежитиях и состояние корпусов.

Бугров заявил, что уважает право на протест, но не видит оснований и считает это давлением. Он также обвинил оппонентов в попытке "рейдерского захвата" университета, тогда как студенческий парламент отметил, что ректор отказался проводить независимую экспертизу видео.

Кто из ректоров и преподавателей украинских вузов попадал в скандалы?

Недавно сообщалось о раскрытии коррупционной схемы в Киевском университете культуры, связанной с растратой бюджетных средств при участии должностных лиц МОН.

Среди фигурантов – бывший ректор Михаил Поплавский, которому вместе с другими подозреваемыми грозит до 12 лет лишения свободы. Его имя также упоминается в других скандалах, связанных с сексизмом и домогательствами.

В прошлом году полиция Киева открыла уголовное производство и начала расследование в отношении преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого Андрея Белоуса по обвинению в сексуальных домогательствах.

10 февраля в центре Киева прошла акция протеста, где более сотни человек требовали его увольнения с должности руководителя Молодого театра.