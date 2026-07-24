"Мішати" и "заважати": можно ли считать эти слова синонимами
В украинском языке четко различаются слова, которые в разговоре мы часто считаем синонимами. Одно из самых распространенных таких недоразумений – "мешати" и "заважати".
Одно слово – и совсем другой смысл. В украинском языке"мішати" и "заважати" не являются взаимозаменяемыми, хотя в разговорах их нередко путают, рассказываем со ссылкой на "Словопедию".
Почему лучше не говорить "не мешай мне"?
"Не мішай!", "Ти мені мішаєш", "Не будемо мішати працювати" – эти выражения можно услышать чуть ли не каждый день от детей и взрослых. Но в украинском языке глагол "мішати" имеет другое основное значение, не связанное с созданием препятствий.
Мішати – значит соединять, перемешивать, смешивать что-либо. Например:
мішати чай ложкою;
мішати фарби;
мішати кашу;
мішати бетон.
Таким образом, этот процесс имеет другое значение.
От него происходит слово "мішалка", то есть устройство для перемешивания чего-либо: лабораторна мішалка, механична мішалка.
Зато, если кто-то отвлекает, создает неудобства или препятствует, правильно сказать – заважати.
заважати працювати;
заважати спати;
заважати зосередитися;
не заважай, будь ласка.
Почему же слово "мішати" так часто употребляют в значении "препятствовать"? Это объясняется влиянием русского глагола "мешать", который сочетает два значения: "перемешивать" и "мешать". В украинском языке эти значения различаются разными словами.
Не путайте эти слова / Мова – ДНК нації
Кстати, словари фиксируют и значение "мішати" как "создавать препятствия", однако современные языковеды советуют в таком случае отдавать предпочтение глаголу "заважати", ведь именно он является самым точным и естественным для украинского языка.
Поэтому запомним простое правило: "мішаємо" – борщ, салат или краску, а "заважаємо" – только тогда, когда кому-то препятствуем.