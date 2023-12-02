Гарантирует ли второе высшее образование право на отсрочку от мобилизации

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация из-за нападения России. Большинство студентов имеют право на отсрочку от службы.

Но не все. Также есть периоды, когда могут мобилизовать соискателей образования, которым ранее предоставили отсрочку. Могут ли призвать мужчину, получающего второе высшее образование, читайте дальше.

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Могут ли призвать студента, получающего второе высшее образование

Адвокат Артем Моргунов заявил, что на сегодняшний день обучение на дневной форме дает право на отсрочку от мобилизации. Поэтому призвать в армию таких студентов пока не могут.

Что говорит законодательство о втором образовании

Моргунов при этом объяснил, что в действующем законодательстве не указано, что получение только первого высшего образования является основанием для отсрочки.

Поэтому второе высшее образование может являться основанием для получения отсрочки,

– подчеркнул адвокат.

Однако такое право могут ограничить.

Отсрочку для студентов, получающих не первое образование, хотят отменить

Нардепы готовят крупный законопроект по мобилизации, военному учету и прохождению военной службы в Украине.

Нардепка Марьяна Безуглая заявляла, что готовят перемены и для студентов колледжей и вузов.

В частности, хотят отменить отсрочку для студентов, получающих уже не первое образование на дневной или дуальной форме обучения.

Право на отсрочку от мобилизации имеют только студенты дневной и дуальной формы обучения. На студентов-заочников такое право не распространяется.