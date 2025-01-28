Могут забрать в армию: как студенту получить отсрочку от мобилизации

В Украине продолжается военное положение и мобилизация. Часть учащихся, студентов, аспирантов и докторантов в Украине имеет отсрочку от службы.

Это дает им возможность продолжать обучение в своем учебном заведении. Отсрочку предоставляют на время действия военного положения и мобилизации. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой NV.

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Кто может получить отсрочку

Право на отсрочку от мобилизации имеют, в частности, студенты ЗВО, которые получают образование в рамках дневной и дуальной формы обучения. Даже если обучение на дневной форме продолжается дистанционно.

В целом на отсрочку от мобилизации из-за обучения имеют право:

ученики / студенты училищ, колледжей, вузов, которые учатся по дневной или дуальной форме и получают уровень образования, что выше ранее полученного в последовательности, определенной частью второй статьи 10 Закона Украины Об образовании:

1) дошкольное образование;

2) начальное образование;

3) базовое среднее образование;

4) профильное среднее образование;

5) первый (начальный) уровень профессионального (профессионально-технического) образования;

6) второй (базовый) уровень профессионального (профессионально-технического) образования;

7) третий (высший) уровень профессионального (профессионально-технического) образования;

8) профессиональное предвысшее образование;

9) начальный уровень (короткий цикл) высшего образования;

10) первый (бакалаврский) уровень высшего образования;

11) второй (магистерский) уровень высшего образования;

12) третий (образовательно-научный / образовательно-творческий) уровень высшего образования.

докторанты;

лица, зачисленные на обучение в интернатуру;

Отсрочку студентам не предоставляют автоматически. Ее нужно оформить в ТЦК, предоставив справку из военкомата. Если этого не сделать, то защита от мобилизации будет недействительной, и мужчину могут призвать в армию. Оформленная должным образом отсрочка будет отображаться в Резерв+.

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Какие документы нужны для получения отсрочки

Для получения отсрочки студенту надо получить справку об обучении в своем учебном заведении. Справка должна быть заверена печатью и выдана для представления в конкретный территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦКП). Этот документ должен подтверждать факт обучения студента на дневной форме и указывать предполагаемую дату окончания обучения.

После подачи документа об обучении в территориальный центр комплектования (ТЦКП) студенты могут автоматически продлить отсрочку через систему Резерв+ через три месяца. Если доступа к системе Резерв+ нет, отсрочку нужно будет продлить лично в ТЦК.