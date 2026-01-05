Как происходит процесс продления отсрочки для учителей: этапы
- Учителя могут получить отсрочку от мобилизации.
- Адвокат назвал алгоритм получения подтверждения и продления отсрочки.
Учителя в Украине имеют право на получение отсрочки от мобилизации. Однако для этого надо выполнить несколько условий.
Адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA" сообщил алгоритм получения подтверждения отсрочки для учителей школ. А также – ее продолжение, рассказывает 24 Канал.
Как учителю получить автоматическую отсрочку?
Адвокат отметил, что руководитель школы или опорного учреждения через соответствующую интегрированную систему ПАК АИКОМ самостоятельно должен подтверждать наличие условий для отсрочки педагога.
Нажатие отметки означает, что директор школы подтверждает соответствие педагога требованиям законодательства, а именно:
работник является педагогом школы;
трудоустроен в учебном заведении по основному месту работы;
имеет педагогическую нагрузку не менее 0,75 ставки.
После подтверждения работника автоматически вносят в соответствующий реестр Минобороны для обновления отсрочки.
К каким новациям в этом году должны готовиться учителя?
- В Государственном бюджете на 2026 год заложили повышение зарплат учителей, преподавателей и научно-педагогических работников. Речь идет о 30% с 1 января и 20% с 1 сентября, сообщали в МОН Украины.
- В 2025 году также ввели новые инструменты профессионального развития педагогов. Говорится, в частности, о модели финансирования повышения квалификации "Деньги ходят за учителем".
- Правительство согласовало, что педагогический стаж учителей в верифицированных украинских субботних и воскресных школах за рубежом будут засчитывать на общих основаниях.
- в 2026 году пройти педагогическую сертификацию смогут 5 тысяч школьных учителей. Принять в ней участие смогут учителя начальных классов, математики, украинского языка и литературы, истории и английского языка.