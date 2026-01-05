Адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA" сообщил алгоритм получения подтверждения отсрочки для учителей школ. А также – ее продолжение, рассказывает 24 Канал.

Как учителю получить автоматическую отсрочку?

Адвокат отметил, что руководитель школы или опорного учреждения через соответствующую интегрированную систему ПАК АИКОМ самостоятельно должен подтверждать наличие условий для отсрочки педагога.

Нажатие отметки означает, что директор школы подтверждает соответствие педагога требованиям законодательства, а именно:

работник является педагогом школы;

трудоустроен в учебном заведении по основному месту работы;

имеет педагогическую нагрузку не менее 0,75 ставки.

После подтверждения работника автоматически вносят в соответствующий реестр Минобороны для обновления отсрочки.

