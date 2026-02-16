"Один год – 255 миллионов долларов": Лисовой рассказал о коррупции в аспирантуре

Ранее военнообязанные мужчины могли получить отсрочку от мобилизации благодаря обучению в различных учебных заведениях. Самым комфортным местом для таких лиц была аспирантура.

Ведь им не надо было ходить постоянно на очное обучение и тому подобное. Об этом министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил в интервью "Рандеву с Яниной Соколовой".

Как МОН "прикрыло" лазейку для уклонистов?

Чиновник отметил, что возможность отсрочки привела в аспирантуру десятки тысяч поступающих, если сравнить с довоенным периодом.

Поняли, что это критическая аномалия и закрыли эту лазейку – мы получили такой шквал всюду, как в интернете, так и на политическом уровне – критики, нападок, атак медийных, что мы поняли, что попали в точку,

– заявил министр.

И добавил, что иногда это просто превосходило даже самые смелые и худшие ожидания.

Некоторые университеты просто даже за пределами любых своих лицензионных объемов просто принимали сотнями мужчин 25+, проводили их через базу ЕГЭБО, получали быструю справку и о них забывали. Цифры зашкаливали,

– заявил Лисовой.

И добавил, что в соцсетях, в частности в телеграмме, были и есть каналы, хотя сейчас уже меньше, которые предлагали такие схемы.

И мы оценили: один год аспирантской схемы – это 255 миллионов (долларов США) могло быть вероятной коррупционной выручки,

– уточнил чиновник.

Интересно! В прошлом году на 70% снизилась доля мужчин, которые старше 25 лет, при поступлении в аспирантуру, заявлял заместитель главы МОН Николай Трофименко РБК-Украина.

И добавил, что эту историю жестко пресекли. При этом рассказал о других уклонистских схемах, с которыми борется МОН.

Схема вечного студента, схема фейковых заведений образования, в том числе колледжей, например. Схема утерянного аттестата об общем среднем образовании и "я не заканчивал школу, я имею право поступить в профтех". Много разных схем, со всеми ими мы точечно, системно боремся,

– резюмировал министр.

