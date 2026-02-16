"Один год – 255 миллионов долларов": Лисовой рассказал о коррупции в аспирантуре
- Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой рассказал о коррупционных схемах в аспирантуре, которые позволяли военнообязанным мужчинам избегать мобилизации.
- Эти схемы могли приносить до 255 миллионов долларов коррупционной выручки в год, и с ними активно борются.
Ранее военнообязанные мужчины могли получить отсрочку от мобилизации благодаря обучению в различных учебных заведениях. Самым комфортным местом для таких лиц была аспирантура.
Ведь им не надо было ходить постоянно на очное обучение и тому подобное. Об этом министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил в интервью "Рандеву с Яниной Соколовой".
Как МОН "прикрыло" лазейку для уклонистов?
Чиновник отметил, что возможность отсрочки привела в аспирантуру десятки тысяч поступающих, если сравнить с довоенным периодом.
Поняли, что это критическая аномалия и закрыли эту лазейку – мы получили такой шквал всюду, как в интернете, так и на политическом уровне – критики, нападок, атак медийных, что мы поняли, что попали в точку,
– заявил министр.
И добавил, что иногда это просто превосходило даже самые смелые и худшие ожидания.
Некоторые университеты просто даже за пределами любых своих лицензионных объемов просто принимали сотнями мужчин 25+, проводили их через базу ЕГЭБО, получали быструю справку и о них забывали. Цифры зашкаливали,
– заявил Лисовой.
И добавил, что в соцсетях, в частности в телеграмме, были и есть каналы, хотя сейчас уже меньше, которые предлагали такие схемы.
И мы оценили: один год аспирантской схемы – это 255 миллионов (долларов США) могло быть вероятной коррупционной выручки,
– уточнил чиновник.
Интересно! В прошлом году на 70% снизилась доля мужчин, которые старше 25 лет, при поступлении в аспирантуру, заявлял заместитель главы МОН Николай Трофименко РБК-Украина.
И добавил, что эту историю жестко пресекли. При этом рассказал о других уклонистских схемах, с которыми борется МОН.
Схема вечного студента, схема фейковых заведений образования, в том числе колледжей, например. Схема утерянного аттестата об общем среднем образовании и "я не заканчивал школу, я имею право поступить в профтех". Много разных схем, со всеми ими мы точечно, системно боремся,
– резюмировал министр.
Что известно о вступительной кампании в аспирантуру 2025?
В прошлом году МОН несколько изменило правила поступления на этот уровень высшего образования.
В ведомстве заявили, на масштаб и ход вступительной кампании повлияла война, в частности фактор отъезда украинцев за границу.
Вузы готовят аспирантов исключительно по государственному заказу.
В МОН Украины отметили, что создали условия, в соответствии с которыми вступительная кампания в украинские университеты стала "недружественной к уклонистам".
І добавили, что наконец сравнительно немного лиц поступают в вузы для получения отсрочки от мобилизации.