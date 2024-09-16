МОН утвердило новый профессиональный стандарт учителя: каких специальностей касается

В новом учебном году педагогам стоит ознакомиться с профессиональным стандартом "Учитель учреждения общего среднего образования" образца 2024 года. Минобразования рассказали кого он касается.

Новый профессиональный стандарт "Учитель заведения общего среднего образования" Министерство образования и науки утвердило 28 августа 2024 года и обнародовало в начале сентября. Он пришел на смену документу декабря 2020 года.

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Кого касается стандарт и что изменится

Стандарт касается профессий "Учитель начальных классов заведения общего среднего образования", "Учитель заведения общего среднего образования", "Учитель начального образования (с дипломом младшего специалиста)".

Документ определяет профессиональные квалификации, определяет возможные траектории получения профессиональных квалификаций в зависимости от полученной степени образования и специальности.

Среди задач нового стандарта, по рекомендации МОН, является помощь в разработке образовательных программ подготовки специалистов по специальностям отрасли знаний "Образование/Педагогика", программ профессионального развития педагогов и повышения квалификации.

Согласована структура описания компетентностей со структурой качеств Национальной рамки квалификаций. Также определено оптимальное количество умений педагога, необходимых для обеспечения выполнения соответствующих трудовых функций для работы в образовательном учреждении.

На стандарт следует опираться при написании должностных инструкций к соответствующим должностям и оценке профессиональной деятельности педагогов для аттестации.

Документ, по-прежнему определил цель профессиональной деятельности учителя.

Организация обучения и воспитания школьников при получении ими полного общего среднего образования путем формирования у них ключевых компетентностей и мировоззрения на основе общечеловеческих и национальных ценностей, а также развития интеллектуальных, творческих и физических способностей, необходимых для успешной самореализации и продолжения обучения,

– указано в новом профессиональном стандарте.