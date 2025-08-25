Правильно ли для поздравлений употреблять слово – "поздоровляю", заставляет задуматься немалое количество украинцев. Исчерпывающее объяснение дает известная языковед.

Является ли ошибкой использовать слово "поздоровляю", рассказывает 24 Канал, опираясь на объяснения филолога и языковеда Марии Словолюб.

Можно ли пользоваться словом "поздоровляю"?

Едва не каждый день у нас есть немало поводов, чтобы кого-то поздравить, сказать теплые слова и пожелания – это и народные, и государственные, и религиозные праздники и личные, и семейные. Подбирая нужные слова часто сомневаемся с началом – стоит ли пользоваться словом – "поздоровляю". Не является ли оно россиянизмом или калькой?

Объяснения по этому поводу для 24 Канала дала филолог-блогер Мария Словолюб.

Украинские словари содержат слово – "поздоровляю". Поскольку оно образовано от пожелания, прежде всего, здоровья. Главное запомнить, что не "поздравляю", а – поздОровляю!

Если вы поздравляете кого-то по случаю какого-нибудь радостного, приятного события, то для языкового разнообразия воспользуйтесь словом "Поздоровляю". Оно есть в современном украинском литературном языке,

– отметила Мария Словолюб.

Если у вас возникает сомнение использовать слово "вітаю" или "поздоровляю" – не сомневайтесь, оба слова равнозначны!

По поводу использования слова "Вітаю", то так оно универсальное и уместно по любому случаю,

– прокомментировала языковед.

Словари дают такое толкование этих слов: "вітаю" – более общая форма, которая используется как приветствие вместо "привіт" или "вітаю з". А со словом "поздоровляю" отмечают конкретное событие или праздник – Дня рождения, День независимости – "Поздоровляю з …"

Однако, в украинском языке есть еще слова – "віншувати" (для рождественско-новогодних праздников) и ґратулювати. Примите во внимание и эти слова.

Не забудьте поздравить всех с важным ближайшим праздником – Днем рождения Украины – с Днем Независимости!