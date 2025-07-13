Какое происхождение и значение имеет слово "шельма", рассказывает 24 Канал.

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Что означает слово "шельма"

Хоть раз, но вы слышали слово "шельма" – или как эмоциональное восклицание, или как ругательство. Но догадывались ли, откуда оно происходит и что означает.

Шельма – можно считать разговорным словом, а его значение зависит от интонации и контекста разговора. В каких случаях его можно сказать:

Шельмой могут назвать хитрого, ловкого, лукавого человека. Но при условии, что скажут его с ироничным или шутливым оттенком. "Ой, шельма ты, опять всех обвела вокруг пальца!". Его аналогом может служить слово "варят". Шельма – в значении мошенник, обманщик, проходимец или картежник. Шельма – как оскорбительное обращение или ругательство, для обозначения аморального человека. Иногда такое обозначение использовали в отношении женщин легкого поведения (устаревшее и пренебрежительное).

В произведениях Кулиша, Франко, Коцюбинского слово употребляется как эмоциональное, часто шутливое или бранное обращение, которое добавляет образности диалогу или выразительности герою.

"А какая же это шельма, кроме Кирилла Тура, пробралась к тебе через три сторожа?" (Пантелеймон Кулиш).

(Пантелеймон Кулиш). "Га, шельма, так ты делаешь!" (Иван Франко).

(Иван Франко). "Как тебя звать? Иваном! Врешь. А я знаю, что ты Кручок. Меня не обманешь, я тебя вижу, шельма!" (Михаил Коцюбинский).

Ресурс "Горох" приводит еще одно значение слова:

Шельма – это втрое сплетенный якорный канат при рыбацкой лодке на Азовском море.

Шельма – это и канат / Рехеls

Какое происхождение слова "шельма"

А вот происхождение у этого чужака – немецкое. Слово-основа Schälm(e) – "мошенник, злодей". Пришло оно к нам, возможно, через польское посредничество – szelma, еще в XVII веке.

Некоторое время так называли узников-каторжан. И словари приводят слова:

шельмо́ва́нец – клейменный каторжник,

– клейменный каторжник, шельмовать – клеймить, обрезая уши.

А еще "шельмовать" – означает ругать или позорить.

Хотя это слово сейчас исчезает из разговора, но если сильно припечет и захотите выругаться, то можете воспользоваться этим словом.