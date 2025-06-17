Что означает тюркское слово "хабар", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Александра Алферова.
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Что означает слово "хабар"
В украинском языке более 4 тысяч слов тюркского происхождения. И большинство из них не претерпели изменений. А еще они заимствованы так давно, что мы даже не задумываемся об их происхождении и считаем их своими: арбуз, йогурт, тыква, шашлык, казак, ковер, диван и другие популярные слова.
Среди них и слово "хабар". Сегодня для украинцев оно известно как услуга или информация за определенное денежное вознаграждение. Но история слова значительно интереснее.
Ее рассказал историк Александр Алферов. Прибыло в украинский язык оно из турецкого – "хабер", а к нему – с арабского. А вот значение имеет совсем другое – новость или сообщение.
Им до сих пор пользуются носители языка в первоначальном значении и называют так информационные ресурсы – как казахский медиахолдинг "Хабар".
Почему же слово изменило значение? Так случается, что со временем и под влиянием обстоятельств, слово меняет смысл. В славянских языках новый смысл приобрело из-за платы, которую получали за информацию. А впоследствии и начали называть неправомерное вознаграждение.
Откуда происходит "хабар": смотрите видео
Как на украинском заменить слово "хабар"
Хотя это слово известно едва ли не всем в Украине, в украинском языке существуют синонимы к нему:
- мзда,
- підкуп,
- підкупина,
- ралець,
- відчипне,
- відкат,
- вирва,
- кубан,
- пайка,
- мазило,
- драчина,
- драпіжка,
- дерун,
- братка,
- здир,
- підплата,
- базаринка,
- хавтур,
- хап / хапанка / хапіжка.
И даже известное слово "магарыч", несмотря на другие значения, может употребляться в значении взятки. Различные словари приводят более 40 слов-синонимов к слову, большинство которых вы слышали, и они сохранились в песнях поговорках и литературе:
- Один іде копати, а другий хапати.
- Цар любить карати, чиновник – хабар брати, пани – шкуру драти.
- Не підмажеш, не поїдеш.
- Хто маже, той і їде.
- Не підмазаний віз скрипить.
- Ти базаринку любиш брати, А людям в нужді помагати Не дуже, бачу, поспішивсь (Иван Котляревский).
Хабар – это плохо и незаконно. Но знать историю слова и синонимы к нему – хорошая вещь!