Що означає тюркське слово "хабар", розповідає 24 Канал, посилаючись на Олександра Алфьорова.
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Що означає слово "хабар"
В українській мові понад 4 тисячі слів тюркського походження. І більшість з них не зазнали змін. А ще вони запозичені так давно, що ми навіть не задумуємося про їх походження і вважаємо їх своїми: кавун, йогурт, гарбуз, шашлик, козак, килим, диван та інші популярні слова.
Серед них і слово "хабар". Сьогодні для українців воно відоме як послуга чи інформація за певну грошову винагороду. Але історія слова значно цікавіша.
Її розповів історик Олександр Алфьоров. Примандрувало в українську мову воно з турецької – "хабер", а до неї – з арабської. А от значення має геть інше – новина чи повідомлення.
Ним і досі користуються носії мови у первинному значенні та називають так інформаційні ресурси – як казахський медіахолдинг "Хабар".
Чому ж слово змінило значення? Так трапляється, що з часом і під впливом обставин, слово змінює зміст. У слов'янських мовах новий сенс набуло через плату, яку отримували за інформацію. А згодом та почали називати неправомірну винагороду.
Звідки походить "хабар": дивіться відео
Як українською замінити слово "хабар"
Хоч це слово відоме чи не усім в Україні, в українській мові існують синоніми до нього:
- мзда,
- підкуп,
- підкупина,
- ралець,
- відчипне,
- відкат,
- вирва,
- кубан,
- пайка,
- мазило,
- драчина,
- драпіжка,
- дерун,
- братка,
- здир,
- підплата,
- базаринка,
- хавтур,
- хап / хапанка / хапіжка.
Та навіть відоме слово "могорич", попри інші значення, може вживатися у значенні хабаря. Різноманітні словники наводять понад 40 слів-синонімів до слова, більшість яких ви чули, і вони збереглися у піснях приказках і літературі:
- Один іде копати, а другий хапати.
- Цар любить карати, чиновник – хабар брати, пани – шкуру драти.
- Не підмажеш, не поїдеш.
- Хто маже, той і їде.
- Не підмазаний віз скрипить.
- Ти базаринку любиш брати, А людям в нужді помагати Не дуже, бачу, поспішивсь (Іван Котляревський).
Хабар – це погано і незаконно. Але знати історію слова та синоніми до нього – гарна річ!