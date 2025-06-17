Що означає тюркське слово "хабар", розповідає 24 Канал, посилаючись на Олександра Алфьорова.

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Що означає слово "хабар"

В українській мові понад 4 тисячі слів тюркського походження. І більшість з них не зазнали змін. А ще вони запозичені так давно, що ми навіть не задумуємося про їх походження і вважаємо їх своїми: кавун, йогурт, гарбуз, шашлик, козак, килим, диван та інші популярні слова.

Серед них і слово "хабар". Сьогодні для українців воно відоме як послуга чи інформація за певну грошову винагороду. Але історія слова значно цікавіша.

Її розповів історик Олександр Алфьоров. Примандрувало в українську мову воно з турецької – "хабер", а до неї – з арабської. А от значення має геть інше – новина чи повідомлення.

Ним і досі користуються носії мови у первинному значенні та називають так інформаційні ресурси – як казахський медіахолдинг "Хабар".

Чому ж слово змінило значення? Так трапляється, що з часом і під впливом обставин, слово змінює зміст. У слов'янських мовах новий сенс набуло через плату, яку отримували за інформацію. А згодом та почали називати неправомірну винагороду.

Звідки походить "хабар": дивіться відео

Як українською замінити слово "хабар"

Хоч це слово відоме чи не усім в Україні, в українській мові існують синоніми до нього:

мзда,

підкуп,

підкупина,

ралець,

відчипне,

відкат,

вирва,

кубан,

пайка,

мазило,

драчина,

драпіжка,

дерун,

братка,

здир,

підплата,

базаринка,

хавтур,

хап / хапанка / хапіжка.

Та навіть відоме слово "могорич", попри інші значення, може вживатися у значенні хабаря. Різноманітні словники наводять понад 40 слів-синонімів до слова, більшість яких ви чули, і вони збереглися у піснях приказках і літературі:

Один іде копати, а другий хапати.

Цар любить карати, чиновник – хабар брати, пани – шкуру драти.

Не підмажеш, не поїдеш.

Хто маже, той і їде.

Не підмазаний віз скрипить.

Ти базаринку любиш брати, А людям в нужді помагати Не дуже, бачу, поспішивсь (Іван Котляревський).

Хабар – це погано і незаконно. Але знати історію слова та синоніми до нього – гарна річ!