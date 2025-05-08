Про низку значень цікавого слова "могорич", розповідає 24 Канал, посилаючись на словники української мови.

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Яке значення слова "могорич"

Слово "могорич" часто вживають чоловіки – "З мене могорич!", "Треба виставити могорич за іменини!" чи "Треба товаришу занести могорич". Що ж це за слово і дія така? З'ясуймо!

Саме слово "могорич" з’явилося в українській мові у ХІІІ – ХІV столітті і було запозичене з арабської мови – مخارج maḫāriǧ – витрати. Поступово ним почали позначати низку дій.

В українській традиції воно набуло силу звичаєвого права, а подекуди і законної домовленості. Первинно слово "могорич" означало витрати на пригощання на відзначення угод і продажів, перш за все, худоби – взаємна згода підтверджувалася обрядом розпивання горілки чи іншого хмільного напою.

Згодом значення могорича стало ширшим і ним завершували угоди продажу, допомоги, найму, а також громадсько важливі обряди. Тому, могорич – запивають, виставляють, заносять, розпивають, випивають, розраховуються.

Отож, залежно від ситуації, до слова "могорич" можна підібрати різні відповідні синоніми. Ресурс "Горох" наводить низку слів, якими можна замінити слово.

Значення 1. Частування з приводу успішного завершення якої-небудь справи.

пригощання,

частування,

святкування,

гостини.

Значення 2. Подяка за виконану справу чи зроблену послугу. У звичаях українців так дякували за толоку (жнива чи будівництво), виконану справу.

плата,

платня,

віддяка,

оддара,

подяка,

розрахунок.

" – Швиденько збігай, Кузьмо, і до Карпця, і до Підіпригори. Скажи, нехай зараз же до мене приходять. А тобі за дорогу – мій могорич" (Михайло Стельмах)

Раніше відсутність могоричу при домовленості могла стати причиною, за якою наймит мав право відмовитися виконувати роботу. Крім того, навіть для найнятих за гроші майстрам та будівельникам господар мусив поставити могорич після того, як завершувалось будівництво.

Значення 3. Те, що п'ють та їдять при такому частуванні

"На столі стояла горілка: декотрі бурлаки пили могорич і частували бурлачок (Іван Нечуй-Левицький).

наїдки,

смаколики,

випивка.

Значення 4. Випити могорич – домовитися.

згодитися,

змовитися,

погодитися,

сходитися,

поладнати,

урадити,

умовитися.

У цьому випадку "могорич" набував особливого законного значення у періоди нестійкої влади, коли були відсутні законні способи фіксації угод.

Факту розпивання могоричу надавалося правове значення: якщо до спільного випивання сторони мали право змінити умови договору чи відмовитись від його укладення, то після ритуального пиття договір вважався укладеним, і його умови вже не можна було змінити. Не зважаючи на періодичні намагання влади зобов’язати укладати договори письмово, могорич залишався найбільш розповсюдженим і дієвим способом закріплення договорів аж до початку ХХ століття.

При укладанні мирових угод за участі громади домовленості також скріплювали спільним розпиванням горілки, тобто могоричем. Якщо під час спору громада виявляла винну сторону, то могла покарати її могоричем, який винуватець мав виставити одразу ж.

Що таке могорич: дивіться відео

Значення 5. Розпити могорич – засватати дівчину.

"Могорич – любовна річ" (Матвій Номис).

сватанки,

запій,

змовини,

брання рушників,

рушники,

згодини,

заручини,

умовини,

умова.

Розпивання могоричу супроводжувало весільний обряд на всіх його стадіях не лише в селянському середовищі, а й серед еліт українського суспільства.

Значення 6. Занести могорич – хабар.

"Ти думаєш, ми не знаємо, скільки відер горілки ти дав на могорич голові, писареві та його рідні (Іван Нечуй-Левицький).

хабар,

калим,

базари́нка,

мзда,

підкуп,

підплата,

підмазати,

хавтур,

хавтура,

хаптура.

Могоричем здавна схиляли до себе потрібну людину або певне товариство. Можна сказати, що це була дуже розповсюджена традиція. У своїй практиці волосні суди другої половини XIX століття керувалися принципом "Хто більше горілки ставе, той справу виграє".

Знали про усі значення цього слова? Українська мова може ще багато чим здивувати, як, наприклад, словом "кудла" та його значеннями.