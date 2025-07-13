Яке походження та значення має слово "шельма", розповідає 24 Канал.

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Що означає слово "шельма"

Хоч раз, та ви чули слово "шельма" – чи як емоційний вигук, чи як лайку. Але чи здогадувалися, звідки воно походить і що означає.

Шельма – можна вважати розмовним словом, а його значення залежить від інтонації та контексту розмови. У яких випадках його можна сказати:

Шельмою можуть назвати хитру, спритну, лукаву людину. Але за умови, що скажуть його з іронічним або жартівливим відтінком. "Ой, шельма ти, знову всіх обвела навколо пальця!". Його відповідником може слугувати слово "вар'ят". Шельма – у значенні шахрай, ошуканець, пройдисвіт чи картяр. Шельма – як образливе звертання чи лайка, для позначення аморальної людини. Іноді таке позначення використовували щодо жінок легкої поведінки (застаріле і зневажливе).

У творах Куліша, Франка, Коцюбинського слово вживається як емоційне, часто жартівливе або лайливе звертання, яке додає образності діалогу чи виразності герою.

"А яка ж то шельма, опріч Кирила Тура, пробралась до тебе через три сторожі?" (Пантелеймон Куліш).

(Пантелеймон Куліш). "Га, шельмо, так ти робиш!" (Іван Франко).

(Іван Франко). "Як тебе звать? Йваном! Брешеш. А я знаю, що ти Кручок. Мене не обдуриш, я тебе бачу, шельма!" (Михайло Коцюбинський).

Ресурс "Горох" наводить ще одне значення слова:

Шельма – це утроє сплетений якірний канат при рибальському човні на Азовському морі.

Шельма – це і канат / Рехеls

Яке походження слова "шельма"

А от походження у цього чужинця – німецьке. Слово-основа Schälm(e) – "шахрай, лиходій". Прийшло воно до нас, можливо, через польське посередництво – szelma, ще у XVII столітті.

Певний час так називали в'язнів-каторжан. І словники наводять слова:

шельмо́ва́нець – таврований каторжник,

– таврований каторжник, шельмува́ти – таврувати, обрізаючи вуха.

А ще "шельмувати" – означає лаяти чи ганьбити.

Хоч це слово зараз зникає з розмови, але якщо сильно припече і схочете вилаятися, то можете скористатися цим словом.