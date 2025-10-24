В Карпатском национальном университете ввели онлайн-обучение

В Карпатском национальном университете имени Василия Стефаника временно вводят удаленный формат обучения. Студенты будут учиться онлайн.

Занятия будут проходить в таком формате на всех факультетах, институтах и колледжах вуза в течение 27 – 31 октября. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение вуза.

К теме Один из украинских вузов переименовали в один из них

Почему приняли такое решение?

Такое решение приняли, чтобы студенты и преподаватели не мерзли в холодных аудиториях и не болели. Ведь отопительный сезон в городе стартует с 1 ноября, зато синоптики предупреждают о снижении температуры.

Обучение будет продолжаться по обновленному расписанию – преподаватели будут проводить пары онлайн, а студенты смогут участвовать в занятиях из дома,

– отметили в вузе.

Читайте Один из вузов позволит части первокурсников учиться по индивидуальному графику

Могут ли студенты учиться по индивидуальному графику?

Летом в вузе анонсировали, что позволят части первокурсников учиться по индивидуальному графику.

Бонус приготовили для поступающих, которые получили высокие баллы на НМТ – более 180.

Индивидуальный график обучения предоставляет студенту возможность:

получать задания по учебным дисциплинам;

выполнять их в течение семестра в удобном темпе;

проходить контрольные этапы без обязательного посещения пар.

В университете отметили, что такой формат обучения является официально урегулированным положениями университета и обеспечивает сочетание высокой академической ответственности студента с гибкостью и персонализированным подходом к получению знаний.