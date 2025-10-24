У Карпатському національному університеті запровадили онлайн-навчання

У Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника тимчасово запроваджують віддалений формат навчання. Студенти вчитимуться онлайн.

Заняття відбуватимуться у такому форматі на всіх факультетах, інститутах і коледжах вишу протягом 27 – 31 жовтня. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення вишу.

До теми Один з українських вишів перейменували

Чому ухвалили таке рішення?

Таке рішення ухвалили, аби студенти та викладачі не мерзли в холодних аудиторіях і не хворіли. Адже опалювальний сезон у місті стартує з 1 листопада, натомість синоптики попереджають про зниження температури.

Навчання триватиме за оновленим розкладом – викладачі проводитимуть пари онлайн, а студенти зможуть брати участь у заняттях з дому,

– наголосили у виші.

Читайте Один з вишів дозволить частині першокурсників навчатися за індивідуальним графіком

Чи можуть студенти навчатися за індивідуальним графіком?

Влітку у виші анонсували, що дозволять частині першокурсників навчатися за індивідуальним графіком.

Бонус приготували для вступників, які отримали високі бали на НМТ – понад 180.

Індивідуальний графік навчання надає студенту можливість:

отримувати завдання з навчальних дисциплін;

виконувати їх упродовж семестру в зручному темпі;

проходити контрольні етапи без обов'язкового відвідування пар.

В університеті зауважили, що такий формат навчання є офіційно врегульованим положеннями університету і забезпечує поєднання високої академічної відповідальності студента з гнучкістю та персоналізованим підходом до здобуття знань.