Заняття відбуватимуться у такому форматі на всіх факультетах, інститутах і коледжах вишу протягом 27 – 31 жовтня. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення вишу.
Чому ухвалили таке рішення?
Таке рішення ухвалили, аби студенти та викладачі не мерзли в холодних аудиторіях і не хворіли. Адже опалювальний сезон у місті стартує з 1 листопада, натомість синоптики попереджають про зниження температури.
Навчання триватиме за оновленим розкладом – викладачі проводитимуть пари онлайн, а студенти зможуть брати участь у заняттях з дому,
– наголосили у виші.
Чи можуть студенти навчатися за індивідуальним графіком?
Влітку у виші анонсували, що дозволять частині першокурсників навчатися за індивідуальним графіком.
Бонус приготували для вступників, які отримали високі бали на НМТ – понад 180.
Індивідуальний графік навчання надає студенту можливість:
- отримувати завдання з навчальних дисциплін;
- виконувати їх упродовж семестру в зручному темпі;
- проходити контрольні етапи без обов'язкового відвідування пар.
В університеті зауважили, що такий формат навчання є офіційно врегульованим положеннями університету і забезпечує поєднання високої академічної відповідальності студента з гнучкістю та персоналізованим підходом до здобуття знань.