Венгерский язык – в школах Закарпатья, русский – в Одесской области: Кремень рассказал о нарушении

В учебных заведениях Одесской области могут преподавать на русском языке. А это – нарушение законодательства нашего государства.

На Закарпатье уменьшили процент обучения в учебных заведениях на венгерском языке, уточнил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь. Нарушения в отдельных школах с негосударственным языком обучение исправили.

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На каком языке учат учащихся на Закарпатье

Кремень подчеркнул: украинское законодательство не разрешает функционирование учебных заведений с обучением языка национального меньшинства. Прописаны только условия для деятельности отдельных классов.

Языковой омбудсмен напомнил, что в Береговском районе действовало 4 школы "с венгерским языком обучения".

В большинстве из 108 школ Береговского района Закарпатья функционировали классы с венгерским языком обучения рядом с государственным, но у 37 из них не было ни одного класса, в которых обучение проходило только на государственным языком. Мы составили соответствующий акт с рекомендациями устранить недостатки. Изменения произошли, и это важно,

– сообщил Креминь.

Теперь, по его словам, соблюдена гарантированная доля обеспечения образовательного процесса на украинском языке. В школы Берегово при этом передали многие украинские книги.

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Нарушают ли языковое законодательство в Одесской области

Языковой омбудсмен также рассказал, что летом работники его Офиса провели выездной мониторинг в южные районы Одесщины.

Там преобладает не болгарский, не гагаузский, не румынский язык, а наоборот – русский. То же наблюдается и в информационном пространстве, и в органах местного самоуправления, и в сфере обслуживания,

– рассказал Кремень.

И добавил, если мы хотим развивать самобытность этнических болгар или гагаузов в Одесской области, должны это обеспечить.

В первую очередь, в образовании, а там, к сожалению, видели применение русского языка, что является двойным нарушением, и это недопустимо,

– подчеркнул языковой омбудсмен.