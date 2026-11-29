Министерство образования и науки Украины продолжит эксперимент с наблюдательными радами в вузах. При этом будут учтены рекомендации Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и решения судов.

Об этом сообщил министр образования и науки Андрей Бутенко в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде, отмечает Osvita.ua.

Как будет продолжен эксперимент?

Чиновник сообщил, что МОН разработало новые критерии эксперимента. Они уже прошли общественное обсуждение.

Сейчас идет анализ результатов общественного обсуждения. Мы получили много замечаний и предложений от неравнодушных педагогов,

– уточнил он.

Также он добавил, что в обновленном эксперименте по усилению роли наблюдательных советов будут учтены все замечания.

Наша цель – чтобы эксперимент был продуктивным. Мы не пытаемся воплотить в жизнь то, что не рекомендовано НАЗК или не соответствует решениям украинских судов. Поэтому в новой редакции все это будет учтено,

– резюмировал глава МОН.

В каких вузах действует эксперимент?

Напомним, что в сентябре 2024 года правительство запустило в трех вузах экспериментальный проект по усилению роли наблюдательных советов. Речь идет о:

Национальный университет "Киевский авиационный институт" (КАИ);

Запорожский национальный университет;

Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника.

В середине 2025 года тогдашний вице-премьер Михаил Федоров объявил, что в 2026 году реформу распространят на все вузы. Однако позже было принято решение узаконить деятельность наблюдательных Рад, но участие в продолжении эксперимента оставить добровольным.