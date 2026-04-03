Осталось несколько дней: что должны сделать поступающие до 7 апреля

Регистрация на национальный мультитест в 2026 году завершилась 2 апреля. Части поступающих надо устранить недостатки, чтобы иметь возможность принять участие в тестировании.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования. Для исправления недостатков осталось всего несколько дней.

Смотрите также Когда участникам НМТ-2026 сообщат дату и место тестирования

Что должны сделать выпускники до 7 апреля?

Специальным сервисом регистрации на сайте УЦОКО воспользовались более 373 тысяч человек. Более 60% создали персональный кабинет участника НМТ с помощью Дии.

Более 363 тысяч абитуриентов прислали данные и копии документов на обработку. 347 377 уже получили подтверждение успешной регистрации и могут сформировать сертификат НМТ 2026 года.

Советуем абитуриентам и абитуриенткам заглянуть в персональные кабинеты, чтобы не пропустить важного сообщения. Есть желающие пройти НМТ, которых региональные центры оценивания качества образования пока не зарегистрировали для участия в тестировании,

– отметили в Центре.

И добавили, что более 6 тысяч человек должны доработать предоставленную информацию или копии документов.

Устранить ошибки и повторно отправить копии документов на проверку в региональный центр оценивания качества образования нужно не позднее 7 апреля,

– отметили в УЦОКО.

До 7 апреля также можно изменить предмет на выбор, населенный пункт прохождения тестирования или язык для задач НМТ. Также добавить или изменить информацию о необходимости в создании специальных условий в ТЭЦ.

Важно! Каждый участник НМТ получит приглашение на тестирование в персональном кабинете. Там будет дата, место и время проведения тестирования. Приглашение поступит участнику не позднее чем за 10 дней до начала основной сессии, которая стартует 20 мая, отмечает Osvita.ua.

Что известно о тестировании в 2026 году?