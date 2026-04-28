НМТ в 2026 году: какие предметы популярны и на каких языках можно сдать тест
- на НМТ в 2026 году зарегистрировалось более 355 тысяч участников.
- Самыми популярными предметами среди участников является иностранный язык, география и биология, а наименее популярными– физика и химия
На сборку НМТ в 2026 году зарегистрировались более 355 тысяч участников. Это на 43 тысячи больше, чем в 2025 году.
Такие данные обнародовали по завершении основного периода регистрации на тестирование, отмечают в Украинский центр оценивания качества образования.
Какие предметы наиболее популярны среди участников?
336 827 участников намерены сдавать тестирование в Украине.
Большинство человек – 252 034 – выпускники в 2026 году.
Среди предметов по выбору наиболее популярным является иностранный язык. Английский выбрали 112 064 участника, немецкий – 3964, французский – 336, испанский – 217.
Дальше по популярности – география, которую избрал 110 801 человек. Третья в рейтинге – биология, которую составит 75 141 участник НМТ. Украинскую литературу избрали 38 611 участников.
Меньше участников и участниц решили составлять физику и химию: на эти дисциплины зарегистрировались 11 222 и 3 015 человек соответственно,
– уточнили в УЦОКО.
Любопытно! Руководитель Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала, что дата регистрации на тестирование не связана с датой сдачи экзамена.
Тестирование на языках коренных народов и нацменьшинств
Выпускники, которые получали образование на языках коренных народов или нацменьшинств, смогут сдавать ими тестирование. Речь идет о задачах по математике, истории Украины, биологии, географии, физики и химии.
Этим правом воспользовались 518 человек. Для 497 участников и участниц задачи переведут на венгерский язык, для 18 – румынском, а для 3 – на польском,
– уточнили в Центре.
Что известно о НМТ в 2026 году?
Основная сессия НМТ пройдет с 20 мая по 25 июня. Дополнительная – с 17 по 24 июля. Проверят знания участников тестирования по 4 предметам. Обязательно участники будут сдавать украинский язык, математику, историю Украины и один предмет по выбору из такого перечня:
- иностранный язык;
- биология;
- география;
- физика;
- химия;
- украинская литература.
Мультитест будет в течение одного дня в пределах двух этапов.
Приглашение на тестирование разместят в персональных кабинетах участников не позднее десяти календарных дней до начала основных сессий НМТ. Там будут указаны дата, время и место тестирования.