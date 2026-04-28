НМТ в 2026 году: какие предметы популярны и на каких языках можно сдать тест

На сборку НМТ в 2026 году зарегистрировались более 355 тысяч участников. Это на 43 тысячи больше, чем в 2025 году.

Такие данные обнародовали по завершении основного периода регистрации на тестирование, отмечают в Украинский центр оценивания качества образования.

Какие предметы наиболее популярны среди участников?

336 827 участников намерены сдавать тестирование в Украине.

Большинство человек – 252 034 – выпускники в 2026 году.

Среди предметов по выбору наиболее популярным является иностранный язык. Английский выбрали 112 064 участника, немецкий – 3964, французский – 336, испанский – 217.

Дальше по популярности – география, которую избрал 110 801 человек. Третья в рейтинге – биология, которую составит 75 141 участник НМТ. Украинскую литературу избрали 38 611 участников.

Меньше участников и участниц решили составлять физику и химию: на эти дисциплины зарегистрировались 11 222 и 3 015 человек соответственно,

– уточнили в УЦОКО.

Любопытно! Руководитель Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала, что дата регистрации на тестирование не связана с датой сдачи экзамена.

Тестирование на языках коренных народов и нацменьшинств

Выпускники, которые получали образование на языках коренных народов или нацменьшинств, смогут сдавать ими тестирование. Речь идет о задачах по математике, истории Украины, биологии, географии, физики и химии.

Этим правом воспользовались 518 человек. Для 497 участников и участниц задачи переведут на венгерский язык, для 18 – румынском, а для 3 – на польском,

– уточнили в Центре.

Что известно о НМТ в 2026 году?

Основная сессия НМТ пройдет с 20 мая по 25 июня. Дополнительная – с 17 по 24 июля. Проверят знания участников тестирования по 4 предметам. Обязательно участники будут сдавать украинский язык, математику, историю Украины и один предмет по выбору из такого перечня:

иностранный язык;

биология;

география;

физика;

химия;

украинская литература.

Мультитест будет в течение одного дня в пределах двух этапов.

Приглашение на тестирование разместят в персональных кабинетах участников не позднее десяти календарных дней до начала основных сессий НМТ. Там будут указаны дата, время и место тестирования.