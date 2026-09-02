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Учеба Образование в Украине Россияне нанесли удар по вузу в центре Киева: глава МОН показал последствия
2 сентября, 15:50
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Россияне нанесли удар по вузу в центре Киева: глава МОН показал последствия

Мария Волошин

Утром 2 сентября вражеские дроны провели атаку на учебные корпуса Национального университета пищевых технологий в Киеве. Пострадавших нет.

Однако здания университета получили значительные повреждения. Последствия вражеского удара по вузу на своей странице в фейсбуке показал министр образования и науки Украины Андрей Бутенко.

Каковы последствия вражеской атаки на вуз

Глава МОН подтвердил удар россиян по Национальному университету пищевых технологий в центре Киева.

Только вчера начался новый учебный год. И уже на второй день враг подло совершает атаку на университет. Удар по учебному заведению – это всегда больше, чем поврежденные стены или выбитые окна. Это прежде всего угроза людям, которые здесь учатся, преподают и работают. Именно поэтому безопасность остается безусловным приоритетом для всей системы образования, 
– подчеркнул чиновник.

Он также отметил, что воздушные тревоги и постоянные угрозы обстрелов напрямую влияют на организацию обучения. В разных регионах ситуация различается, поэтому ученики и студенты учатся очно, дистанционно или в смешанном формате. Поэтому универсального решения для всей страны в данном случае быть не может.

Органы местного самоуправления совместно с учебными заведениями определяют оптимальный формат обучения, исходя прежде всего из ситуации с безопасностью на местах, 
– уточнил он.

Последствия вражеской атаки на вуз

Что известно об атаке

  • Утром 2 сентября россияне провели очередную атаку центра Киева ударными реактивными дронами. На этот раз повреждения получили учебные корпуса Национального университета пищевых технологий.
  • Атака произошла прямо во время занятий. Всего там находилось 160 студентов.
  • К счастью, никто не пострадал. Студенты находились в укрытии.

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