Что такое "напується" и "денце": о чем на самом деле поет KHAYAT в песне "Герцы"

Нынешние участники Нацотбора Евровидения предлагают интересные тексты, содержащие слова, значение которых объясняют языковеды. А у нас есть возможность пополнить собственный разговорный словарь.

Что означают слова "напується" и "денце" в песне участника Нацотбора Евровидения-2026, рассказываем, опираясь на объяснения редактора и языковеда Ольги Новак-Зинченко.

Что означают слова из песни "напується" и "денце"?

Нынешние участники нацотбора предлагают разнообразные композиции, которые затрагивают слушателя не только вокалом и музыкой, но и глубиной текстов. В частности необычной подачей, кажется, знакомых слов, в значении которых ты уже сомневаешься.

Главная тема песни KHAYAT "Герцы" – внутренняя борьба, давление и поиск выхода. Песня сочетает украинскую поэтическую лексику с англоязычными вставками, создавая эффект современной этноэлектроники.

Интересно! KHAYAT попал в финал Нацотбора на Евровидение-2026 путем голосования в приложении Дія, где за него отдали свой голос более 91 тысячи украинцев (32,41%). Исполнитель, Андрей Хаят, участник конкурса "Голос страны", уже в четвертый раз участвует в отборе и в этом году имеет все шансы.

В песне строка "Може напується, хай по саме денце п’є" следует разобрать по словам, чтобы понимать полноту смысла.

Метафора "напується" и "денце" символизирует крайность, предел – когда человек переживает настолько сильно, что "пьет" эмоции до последней капли. Речь идет не о буквальном питье, а о глубоком насыщении чувствами или переживаниями.

"Напується", глагол, образованный от "напитися", но в песне → "насытиться, удовлетвориться, напиться вволю". В другой песне, к примеру, – "може нап’ється болю чи відчаю", это не о буквальных действиях, а о глубине и продолжительности переживаний, можно даже считать как негативное пожелание или проклятие.

А вот "денце" – это уменьшительная форма слова "дно" сосуда: "до самого дна". В переносном значении – "до края, до предела". Это образ полного погружения в состояние, когда сердце переполнено болью или любовью.

Украинские словари дают два определения слов "денце":

Уменьшительно ласкательная форма к "дно": "Ой, у полі озеречко, Там плавало відеречко. Соснові клепки, а дубове денце, Не цурайся, моє серце." (з народної пісні).

(з народної пісні). Нижняя часть луковиц и цветков некоторых растений: "Для культивування використовували різні тканини цибулини тюльпана: луски з частиною денця, пазушні бруньки, квітконоси". (з науково-популярної літератури).

Сочетание этих слов создает ощущение предельности, когда уже некуда дальше. Здесь использован очень удачный поэтический способ – использование бытовых образов ("денце", "напується") для передачи психологического состояния. Кроме того, удачно продемонстрированы возможности украинского языка и его неповторимое аутентичное звучание.

Это возвращение забытых украинских слов, которых немало, и их подборки часто предлагает 24 Канал, чтобы познать глубину подлинности нашего языка.

Итак, строка "Може напується, хай по саме денце п’є" – это художественный образ, который передает полное погружение в боль или чувство, "до самого дна" – это метафора эмоциональной перегрузки. И именно такой образ сегодня затрагивает каждого украинца.

Напомним! 70-й Песенный конкурс Евровидение пройдет в Вене. Гранд финал Евровидения состоится в субботу, 16 мая, а полуфиналы – 12 и 14 мая 2026 года. Конкурс пройдет на самой большой крытой арене Австрии, Wiener Stadthalle.

7 февраля, в субботу, состоится шоу Национального отбора на Евровидение-2026 и станет известно, кто представит Украину на Евровидении-2026. Не пропустите это событие и присоединитесь к выбору победителя.