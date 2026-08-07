Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования получило нового руководителя

Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования Украины обрело нового руководителя. Им стала Наталья Стукало.

До этого она занимала должность заместителя председателя Агентства. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Что известно о Наталье Стукало

7 августа правительство Украины назначило Наталью Стукало главой Национального агентства по обеспечению качества высшего образования. До этого правительство уволило ее от должности заместителя главы этого агентства.

Наталья Стукало – доктор экономических наук, профессор, ученый и эксперт в сфере международной экономики и обеспечения качества высшего образования. Она входит в Раду директоров Международной сети агентств по обеспечению качества высшего образования (INQAAHE).

Стукало является руководителем онлайн-программы MBA Лондонской школы бизнеса и финансов, а также работала международным экспертом в агентствах по обеспечению качества высшего образования, в частности в Гонконге, Латвии и Румынии, пишет Главком.

Она окончила Программу лидерства Европейской сети агентств по обеспечению качества (ENQA), Украинскую школу политических исследований и Летнюю школу демократии Рады Европы в Страсбурге. Также принимала участие в проекте "Инновационный университет и лидерство".

До работы в Национальном агентстве Стукало возглавляла кафедру международных финансов и была деканом факультета международной экономики Днепровского национального университета имени Олеся Гончара. Также руководила специализированной Радой по защите докторских диссертаций.

Стукало проходила обучение и стажировку в ряде зарубежных университетов, среди которых Гарвардский и Болонский университеты, Свободный университет Брюсселя, Католический университет Левена, а также университеты Амстердама, Ливерпуля и Рогемптона.

Она инициировала и координировала международные образовательные проекты в рамках программ TEMPUS, Erasmus+ и Международного фонда "Возрождение", участвовала в международных форумах и саммитах по вопросам высшего образования.