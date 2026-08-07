До цього вона обіймала посаду заступниці голови Агентства. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Що відомо про Наталію Стукало

Уряд України 7 серпня призначив Наталію Стукало головою Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Перед цим уряд звільнив її з посади заступниці очільника цього агентства.

Наталія Стукало – докторка економічних наук, професорка, науковиця та експертка у сфері міжнародної економіки й забезпечення якості вищої освіти. Вона входить до Ради директорів Міжнародної мережі агентств із забезпечення якості вищої освіти (INQAAHE).

Стукало є лідеркою онлайн-програми MBA Лондонської школи бізнесу та фінансів, а також працювала міжнародною експерткою агентств із забезпечення якості вищої освіти, зокрема у Гонконзі, Латвії та Румунії пише Главком.

Вона закінчила Програму лідерства Європейської мережі агентств із забезпечення якості (ENQA), Українську школу політичних студій та Літню школу демократії Ради Європи у Страсбурзі. Також брала участь у проєкті "Інноваційний університет і лідерство".

До роботи в Національному агентстві Стукало очолювала кафедру міжнародних фінансів та була деканом факультету міжнародної економіки Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Також керувала спеціалізованою вченою радою із захисту докторських дисертацій.

Стукало була на навчанні та стажуванні в низці закордонних університетів, серед яких Гарвардський і Болонський університети, Вільний університет Брюсселя, Католицький університет Льовена, а також університети Амстердама, Ліверпуля та Рогемптона.

Вона ініціювала й координувала міжнародні освітні проєкти в межах програм TEMPUS, Erasmus+ та Міжнародного фонду «Відродження», брала участь у міжнародних форумах і самітах із питань вищої освіти.