Міністром освіти і науки України призначили Андрія Бутенка. 24 Канал розповідає, що відомо про нового очільника освітнього відомства.

Що відомо про зміни в МОН

16 липня Верховна Рада погодила призначення новим прем'єр-міністром України Сергія Корецького.

Оксена Лісового на посаді глави МОН замінив очільник Національної агенції забезпечення якості вищої освіти Андрій Бутенко.

Бутенко понад чотири роки очолював НАЗЯВО, а загалом понад 20 років працює в освітній сфері, пише "Освіторія".

Хто такий Андрій Бутенко

Андрій Бутенко – науковець, освітянин і фахівець у сфері забезпечення якості вищої освіти. Він має ступінь кандидата історичних наук, є доцентом і тривалий час працював у сфері педагогіки та управління освітою.

Його професійний шлях починався не з керівних посад. У 1995 році він працював слюсарем із ремонту автомобілів на Гребінківському ремонтно-транспортному підприємстві. Пізніше обрав освітню сферу.

У 1999 – 2003 роках викладав історію та правознавство у Вишнівській загальноосвітній школі №2 на Київщині. Паралельно навчався в аспірантурі Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова.

Бутенко здобув дві вищі освіти:

у Національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова за спеціальністю "Історія та правознавство";

у Луганському державному університеті внутрішніх справ імені Едуарда Дідоренка за спеціальністю "Правознавство".

У 2001 – 2004 роках навчався в аспірантурі НПУ імені Драгоманова. Його науковий ступінь – кандидат історичних наук.

Майже 16 років Андрій Бутенко працював у Європейському університеті. За цей час він пройшов шлях від викладача до керівника.

У 2014 році Бутенко проходив службу у Збройних силах України.

Робота в НАЗЯВО

У лютому 2019 року Андрія Бутенка призначили заступником голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. У квітні 2022 року він очолив агентство.

НАЗЯВО займається акредитацією освітніх програм, оцінюванням якості роботи університетів та питаннями академічної доброчесності.

За час керівництва Бутенка агентство:

удосконалило процедури акредитації відповідно до європейських стандартів;

розширило міжнародну співпрацю;

посилило увагу до питань академічного плагіату;

ініціювало процедури позбавлення наукових ступенів у випадках порушення академічної доброчесності;

посилило контроль за якістю підготовки аспірантів.

Громадська діяльність Бутенка

Бутенко також займався громадськими та правничими ініціативами. Він очолював Координаційну раду молодих юристів України при Міністерстві юстиції, входив до міжвідомчої ради з правової освіти населення, був співзасновником громадських організацій "Фонд "Ефективна демократія" та "Молодіжний антикорупційний комітет".

Також він організовував освітні проєкти для студентів-правників, Всеукраїнський форум молодих юристів і конкурс "Молодий правник року".

Що прагнув змінити новий міністр

Під час роботи в НАЗЯВО Андрій Бутенко неодноразово говорив про ключові виклики для української освіти. Однією з головних проблем називав демографічну кризу, яка впливає на кількість студентів і майбутнє університетської мережі.

На його думку, кількість вишів та освітніх програм має відповідати реальним потребам суспільства. Водночас українські університети повинні бути конкурентними на міжнародному рівні.

Серед пріоритетів Бутенка:

академічна доброчесність;

боротьба з плагіатом;

інтеграція української освіти у європейський простір;

студентоцентричний підхід;

підвищення якості освіти замість збільшення кількості дипломів.

Він також наголошував, що університетська освіта не є єдиним шляхом для всіх молодих людей. На його переконання, держава має однаково розвивати вищу та професійну освіту, а вибір між ними має залежати від здібностей і планів людини.

Нагадаємо, що Оксен Лісовий залишає посаду міністра освіти і науки України.