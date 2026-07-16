"Прийшов після фронту": Оксен Лісовий залишає посаду міністра освіти і науки України

Відомство отримало нового очільника. Ним став Андрій Бутенко, зазначає 24 Канал.
Що відомо про зміни в МОН
16 липня Верховна Рада погодила призначення новим прем'єр-міністром України Сергія Корецького. Він вніс до парламенту подання про призначення нового складу уряду. Нардепи схвалили цей склад.
Змінився і очільник Міністерства освіти і науки України. Оксена Лісового замінив очільник Національної агенції забезпечення якості вищої освіти Андрій Бутенко.
Оксен Лісовий при цьому написав у телеграмі, що залишає посаду міністра освіти і науки України. Він наголосив, що для нього було честю служити Україні на цій посаді без кількох днів 3 роки і 4 місяці.
Я прийшов у міністерство після фронту – в один із найскладніших періодів для держави та освіти. Уже в березні 2023 року чітко усвідомлював: управління освітою під час війни – це також форма служіння. Служіння країні, яка водночас веде війну і мусить думати про своє майбутнє.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини