Оксен Лисовой покидает пост министра образования и науки Украины

Ведомство обрело нового руководителя. Им стал Андрей Бутенко, сообщает 24 Канал.

Что известно об изменениях в МОН

16 июля Верховная Рада одобрила назначение Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины. Он внес в парламент представление о назначении нового состава правительства. Депутаты одобрили этот состав.

Сменился и глава Министерства образования и науки Украины. Оксена Лисового сменил глава Национального агентства по обеспечению качества высшего образования Андрей Бутенко.

Оксен Лисовой при этом написал в Telegram, что покидает пост министра образования и науки Украины. Он подчеркнул, что для него было честью служить Украине на этой должности почти 3 года и 4 месяца.

Я пришел в министерство после фронта – в один из самых сложных периодов для государства и образования. Уже в марте 2023 года я четко осознавал: управление образованием во время войны – это тоже форма служения. Служение стране, которая одновременно ведет войну и должна думать о своем будущем.