Оксен Лисовой покидает пост министра образования и науки Украины

Ведомство обрело нового руководителя. Им стал Андрей Бутенко, сообщает 24 Канал.
Что известно об изменениях в МОН
16 июля Верховная Рада одобрила назначение Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины. Он внес в парламент представление о назначении нового состава правительства. Депутаты одобрили этот состав.
Сменился и глава Министерства образования и науки Украины. Оксена Лисового сменил глава Национального агентства по обеспечению качества высшего образования Андрей Бутенко.
Оксен Лисовой при этом написал в Telegram, что покидает пост министра образования и науки Украины. Он подчеркнул, что для него было честью служить Украине на этой должности почти 3 года и 4 месяца.
Я пришел в министерство после фронта – в один из самых сложных периодов для государства и образования. Уже в марте 2023 года я четко осознавал: управление образованием во время войны – это тоже форма служения. Служение стране, которая одновременно ведет войну и должна думать о своем будущем.В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми