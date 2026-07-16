Корецький, який може стати новим очільником уряду України, у четвер, 16 липня, напередодні можливого призначення виступив у Верховній Раді перед нардепами. Засідання транслює телеканал Рада.
Що каже Корецький про заміну очільника МОН
Кандидат на посаду прем'єра розповів, чи замінять міністра освіти і науки України у разі обрання Корецького очільником Кабміну.
В нас є кандидатура нового очільника міністра освіти і науки. Ми про це з ним попередньо проговорювали,
– заявив Корецький.
І додав, що ця людина глибоко усвідомлює всю проблематику освітньої сфери – від дошкільної і шкільної освіти, школи до сфери профтехосвіти та вищої освіти.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини