Корецький, який може стати новим очільником уряду України, у четвер, 16 липня, напередодні можливого призначення виступив у Верховній Раді перед нардепами. Засідання транслює телеканал Рада.

Що каже Корецький про заміну очільника МОН

Кандидат на посаду прем'єра розповів, чи замінять міністра освіти і науки України у разі обрання Корецького очільником Кабміну.

В нас є кандидатура нового очільника міністра освіти і науки. Ми про це з ним попередньо проговорювали,

– заявив Корецький.

І додав, що ця людина глибоко усвідомлює всю проблематику освітньої сфери – від дошкільної і шкільної освіти, школи до сфери профтехосвіти та вищої освіти.