Також називають можливих наступників Лісового. Деталі розповідає 24 Канал.

Чи можлива відставка Лісового

Чергова заяву про можливу відставку Лісового лунала і на початку червня. Чинний міністр заявив, що з ним не було жодних розмов щодо можливого звільнення, пише Interfax.com.ua. І звернув увагу, що тема його відставки періодично виникає. Раніше нардеп Ярослав Железняк зазначав про можливе звільнення міністра освіти і науки.

Після відставки Юлії Свириденко з посади очільниці Кабміну днями питання заміни керівника МОН знову стало актуальним.

Железняк у своєму телеграм-каналі повідомив, що "абсолютно точно будуть міняти Лісового".

Хто може замінити Лісового

Нардеп також назвав одного із кандидатів на крісло очільника МОН України.

Один з кандидатів на посаду замість нього – голова Національної агенції забезпечення якості вищої освіти Андрій Бутенко,

– заявив народний обранець.

Але, за його словами, це не єдиний кандидат і рішення також остаточно ще не ухвалили. Про цю кандидатуру пише і видання "Межа" з посиланням на свої джерела.

Зауважимо також, що одним із кандидатів на цю посаду називали чинного заступника Лісового Миколу Трофименка.

Лісовий заявляв раніше, що у разі звільнення з посади міністра розглядає можливість повернення до військової служби. Це один із можливих сценаріїв його діяльності опісля.

Важливо! Розглянути питання заміни очільника МОН нардепи можуть на засіданні Верховної Ради вже сьогодні, 15 липня.

Що було раніше?