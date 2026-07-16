Також називають можливих наступників Лісового. Деталі розповідає 24 Канал.
Чи можлива відставка Лісового
Чергова заяву про можливу відставку Лісового лунала і на початку червня. Чинний міністр заявив, що з ним не було жодних розмов щодо можливого звільнення, пише Interfax.com.ua. І звернув увагу, що тема його відставки періодично виникає. Раніше нардеп Ярослав Железняк зазначав про можливе звільнення міністра освіти і науки.
Після відставки Юлії Свириденко з посади очільниці Кабміну днями питання заміни керівника МОН знову стало актуальним.
Железняк у своєму телеграм-каналі повідомив, що "абсолютно точно будуть міняти Лісового".Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Хто може замінити Лісового
Нардеп також назвав одного із кандидатів на крісло очільника МОН України.
Один з кандидатів на посаду замість нього – голова Національної агенції забезпечення якості вищої освіти Андрій Бутенко,
– заявив народний обранець.
Але, за його словами, це не єдиний кандидат і рішення також остаточно ще не ухвалили. Про цю кандидатуру пише і видання "Межа" з посиланням на свої джерела.
Зауважимо також, що одним із кандидатів на цю посаду називали чинного заступника Лісового Миколу Трофименка.
Лісовий заявляв раніше, що у разі звільнення з посади міністра розглядає можливість повернення до військової служби. Це один із можливих сценаріїв його діяльності опісля.
Важливо! Розглянути питання заміни очільника МОН нардепи можуть на засіданні Верховної Ради вже сьогодні, 15 липня.
Що було раніше?
- Про відставку Оксена Лісового серйозно говорили і торік. У лютому його викликали до Верховної Ради для спілкування щодо проблемних питань. Такими нардепи визнали тоді впровадження Закону "Про дошкільну освіту" та зарплати освітян.
- У липні після призначення прем'єром Юлії Свириденко нардепи заявляли, що звільнити з посади можуть і Оксена Лісового. У Раді зазначали, що замінити його може заступник Андрій Вітренко – єдиний із заступників одіозного ексміністра Сергія Шкарлета, що залишився працювати у новій команді на такій самій посаді. Студенти натомість вийшли на протести проти Вітренка. Оксен Лісовий все ж залишився на посаді.
- У грудні нардепи запропонували звільнити з посади міністра освіти і науки України Оксена Лісового і зареєстрували відповідний проєкт постанови у парламенті. Але змін так і не відбулося.