Также называют возможных преемников Лисового. Подробности – на 24 Канале.
Возможна ли отставка Лисового
Очередное заявление о возможной отставке Лисового прозвучало и в начале июня. Действующий министр заявил, что с ним не было никаких разговоров о возможном увольнении, пишет Interfax.com.ua. И обратил внимание, что тема его отставки периодически поднимается. Ранее народный депутат Ярослав Железняк отмечал возможное увольнение министра образования и науки.
После отставки Юлии Свириденко с поста главы Кабмина на днях вопрос о замене руководителя МОН вновь стал актуальным.
Железняк в своем телеграм-канале сообщил, что "абсолютно точно будут менять Лисового".Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Кто может заменить Лисового
Депутат также назвал одного из кандидатов на пост главы МОН Украины.
Один из кандидатов на эту должность – глава Национального агентства по обеспечению качества высшего образования Андрей Бутенко,
– заявил народный избранник.
Однако, по его словам, это не единственный кандидат, и окончательное решение пока не принято. Об этой кандидатуре пишет и издание"Межа" со ссылкой на свои источники.
Отметим также, что одним из кандидатов на эту должность называли действующего заместителя Лисового Николая Трофименко.
Лесовой ранее заявлял , что в случае увольнения с поста министра рассматривает возможность возвращения на военную службу. Это один из возможных сценариев его дальнейшей деятельности.
Важно! Рассмотреть вопрос о замене главы МОН народные депутаты могут на заседании Верховной Рады уже сегодня, 15 июля.
Что было раньше?
- Об отставке Оксена Лисового серьезно говорили и в прошлом году. В феврале его вызвали в Верховную Раду для обсуждения проблемных вопросов. Такими народные депутаты признали тогда внедрение Закона "О дошкольном образовании" и зарплаты работников образования.
- В июле, после назначения Юлии Свириденко премьер-министром, народные депутаты заявляли, что с должности могут уволить и Оксена Лисового. В Раде отмечали, что заменить его может заместитель Андрей Витренко – единственный из заместителей одиозного экс-министра Сергея Шкарлета, оставшийся работать в новой команде на той же должности. Студенты, в свою очередь, вышли на протесты против Витренко. Оксен Лисовой все же остался на посту.
- В декабре народные депутаты предложили отстранить от должности министра образования и науки Украины Оксена Лисового и зарегистрировали соответствующий проект постановления в парламенте. Но изменений так и не произошло.