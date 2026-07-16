Также называют возможных преемников Лисового. Подробности – на 24 Канале.

Возможна ли отставка Лисового

Очередное заявление о возможной отставке Лисового прозвучало и в начале июня. Действующий министр заявил, что с ним не было никаких разговоров о возможном увольнении, пишет Interfax.com.ua. И обратил внимание, что тема его отставки периодически поднимается. Ранее народный депутат Ярослав Железняк отмечал возможное увольнение министра образования и науки.

После отставки Юлии Свириденко с поста главы Кабмина на днях вопрос о замене руководителя МОН вновь стал актуальным.

Железняк в своем телеграм-канале сообщил, что "абсолютно точно будут менять Лисового".

Кто может заменить Лисового

Депутат также назвал одного из кандидатов на пост главы МОН Украины.

Один из кандидатов на эту должность – глава Национального агентства по обеспечению качества высшего образования Андрей Бутенко,

– заявил народный избранник.

Однако, по его словам, это не единственный кандидат, и окончательное решение пока не принято. Об этой кандидатуре пишет и издание"Межа" со ссылкой на свои источники.

Отметим также, что одним из кандидатов на эту должность называли действующего заместителя Лисового Николая Трофименко.

Лесовой ранее заявлял , что в случае увольнения с поста министра рассматривает возможность возвращения на военную службу. Это один из возможных сценариев его дальнейшей деятельности.

Важно! Рассмотреть вопрос о замене главы МОН народные депутаты могут на заседании Верховной Рады уже сегодня, 15 июля.

Что было раньше?