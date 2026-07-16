Змінився і очільник Міністерства освіти і науки України. Ним став Андрій Бутенко, інформує 24 Канал.
Хто став новим міністром освіти і науки України
На засіданні Ради також погодили новий склад Кабміну. Очільником МОН призначили Андрія Бутенка.
Андрій Бутенко став новим очільником МОН України / скриншот трансляції Ради
Він очолював Національну агенцію забезпечення якості вищої освіти. Саме його називали основним кандидатом на цю посаду замість чинного міністра Оксена Лісового.Не пропустіть жодної важливої новини Підпишіться на 24 Канал у Telegram
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Що казав про це призначення прем'єр
Напередодні свого призначення прем'єр-міністром України Сергій Корецький анонсував також з трибуни Ради призначення нового міністра освіти і науки. Він заявив, що має кандидатуру на посаду нового очільника міністра освіти і науки.
Ми про це з ним попередньо проговорювали,
– заявив Корецький.
І додав, що ця людина глибоко усвідомлює всю проблематику освітньої сфери.
Що було раніше
- Після відставки очільниці уряду Юлії Свириденко нардеп Ярослав Железняк зазначав про можливе звільнення міністра освіти і науки.
- Він у своєму телеграм-каналі повідомив, що "абсолютно точно будуть міняти Лісового".
- Також назвав одного із кандидатів на крісло очільника МОН України. Мовилось про Андрія Бутенка.
- Зауважимо також, що одним із кандидатів на цю посаду називали чинного заступника Лісового Миколу Трофименка.
- Лісовий заявляв раніше, що у разі звільнення з посади міністра розглядає можливість повернення до військової служби. Це один із можливих сценаріїв його діяльності опісля.