Змінився і очільник Міністерства освіти і науки України. Ним став Андрій Бутенко, інформує 24 Канал.

Хто став новим міністром освіти і науки України

На засіданні Ради також погодили новий склад Кабміну. Очільником МОН призначили Андрія Бутенка.



Андрій Бутенко став новим очільником МОН України / скриншот трансляції Ради

Він очолював Національну агенцію забезпечення якості вищої освіти. Саме його називали основним кандидатом на цю посаду замість чинного міністра Оксена Лісового.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Що казав про це призначення прем'єр

Напередодні свого призначення прем'єр-міністром України Сергій Корецький анонсував також з трибуни Ради призначення нового міністра освіти і науки. Він заявив, що має кандидатуру на посаду нового очільника міністра освіти і науки.

Ми про це з ним попередньо проговорювали,

– заявив Корецький.

І додав, що ця людина глибоко усвідомлює всю проблематику освітньої сфери.

Що було раніше