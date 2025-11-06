В Украине будут формировать новую систему приоритетов в сферах науки и инновационной деятельности
- Верховная Рада Украины приняла проект закона для формирования новых приоритетов в науке и инновациях, сосредотачивая финансирование на обороне, экономике и восстановлении страны.
- Законопроект предусматривает формирование единой двухуровневой системы приоритетов в научной, научно-технической и инновационной деятельности.
Верховная Рада Украины приняла за основу проект Закона Украины "О приоритетных направлениях научной, научно-технической и инновационной деятельности". Документ разработало МОН для формирования системы актуальных приоритетных направлений в этих сферах.
В ведомстве отмечают, что Украина переходит к европейскому подходу в определении приоритетов науки и инноваций.
Что предусмотрели в законопроекте?
Это будут осуществлять через форсайтные исследования, анализ будущих потребностей и с разделением корзин финансирования на базовое и конкурсное.
Это позволит сконцентрировать государственное финансирование на потребностях обороны, экономики и восстановления страны,
– отметил заместитель главы МОН Украины Денис Курбатов.
Законопроектом предусмотрели формирование единой двухуровневой системы приоритетов в научной, научно-технической и инновационной деятельности:
- Верховная Рада Украины будет определять долгосрочные приоритетные направления (на 10 лет);
- Кабинет Министров Украины будет утверждать среднесрочные направления (на 5 лет), основанные на долгосрочных.
Обновление приоритетных направлений будут осуществлять по новому механизму – на основе результатов прогнозно-аналитических (форсайтных) исследований, что соответствует передовым международным практикам.
Интересно! Форсайтные исследования - это международно признанный инструмент прогнозирования будущих тенденций в науке, технологиях и экономике, что обеспечивает научную основу для формирования государственных приоритетов.
Важным элементом законопроекта является и кардинальное обновление инструментов реализации приоритетов: теперь базовое финансирование будут предоставлять по результатам государственной аттестации в пределах академической автономии. Весь объем конкурсного финансирования будет распределяться по новым узким приоритетам.
Принятие законопроекта позволит сформировать новую систему актуальных приоритетов в сферах науки и инновационной деятельности, которые будут учитывать ключевые вызовы и потребности государства, запросы реального сектора экономики, приоритеты интеграции в Европейское исследовательское пространство, а также потенциал украинской науки для выполнения соответствующих исследований и разработок,
– отмечают в МОН.
