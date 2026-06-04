Забудьте об "окружающей среде": как правильно и красиво говорить на украинском

4 июня в мире отмечают День охраны окружающей среды – дату, призванную напомнить о важности сохранения природы. В то же время это хорошая возможность вспомнить и о слове "окружающая среда", которое все чаще вытесняет громоздкое выражение "окружающая среда".

В речи многих украинцев и сегодня можно услышать выражение "окружающая среда", некоторые даже продолжают употреблять калькированный с русского вариант "окружающая среда". В то же время украинский язык имеет собственное точное и лаконичное слово, которое все активнее используется в официальном общении, науке и медиа, речь идет о слове "окружающая среда", которое особенно уместно вспомнить в День охраны окружающей среды.

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Почему лучше говорить "окружающая среда"

Слово "окружающая среда" является исконно украинским и означает все, что нас окружает: природные условия, растительный и животный мир, воздух, воду, почву и среду жизни человека в целом.

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В отличие от словосочетания "окружающая среда", оно короче, милозвучнее и естественнее звучит на украинском языке. Именно поэтому все чаще его используют в законодательстве, экологических программах, образовательных материалах и журналистике.

Правильно говорить: "охрана окружающей среды", "загрязнение окружающей среды", "защита окружающей среды", "влияние на окружающую среду". Такие конструкции являются вполне нормативными и соответствуют современным языковым рекомендациям.

В то же время словосочетание "окружающая среда" не является ошибочным. Оно также существует в украинском языке, однако считается менее удачным из-за своей громоздкости.

Как употреблять слово "окружающая среда"

Слово "окружающая среда" является существительным среднего рода и употребляется преимущественно в единственном числе. Его легко сочетать с другими словами в разных контекстах.

Например, можно сказать: "человек должен заботиться об окружающей среде", "экологи исследуют состояние окружающей среды" или "сохранение окружающей среды является общей ответственностью общества".

Особую популярность это слово приобрело в последние десятилетия вместе с развитием экологического движения в Украине. Оно стало символом не только заботы о природе, но и возвращение к исконно украинским языковым традициям.

Поэтому в День охраны окружающей среды стоит вспомнить не только о важности сохранения природы, но и о красоте украинского языка. Вместо длинного и громоздкого выражения "окружающая среда" часто уместнее использовать одно емкое слово – "окружающая среда".