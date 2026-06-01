Многие до сих пор говорят "плесень": какое слово правильное на украинском

Из-за длительного влияния русского языка в украинской бытовой речи закрепились слова, которые многие люди употребляют автоматически. Одним из таких является "плесень" – слово, которое нередко можно услышать дома или на кухне, когда речь идет об испорченных продуктах или темных пятнах на стенах.

Как правильно на украинском говорить вместо "плесень"

Литературным украинским правильным соответствием является слово "пліснява". Именно оно закреплено в словарях и считается нормативным названием этого явления.

Также в зависимости от контекста можно употреблять слово "плесень". Оба варианта являются правильными, однако имеют определенные оттенки значения.

Поэтому правильно говорить: "на хлебе появилась плесень", "стена покрылась плесенью" или "избавиться от плесени в помещении". Зато форма "плесень" относится к русизмам и не соответствует нормам современного украинского литературного языка.

Что такое плесень и где она возникает

Плесень – это разновидность микроскопических грибов, которые размножаются во влажной среде. Обычно она выглядит как пушистый или пятнистый налет зеленого, белого, черного или серого цвета.

, Чаще всего плесень появляется на продуктах питания – хлебе, овощах _COPY2 фруктах или варенье. Также ее можно увидеть в помещениях с повышенной влажностью – на стенах, потолке, в ванных комнатах или подвалах.

Слово "плесень" чаще используют именно тогда, когда речь идет о грибковом налете на поверхностях или в зданиях. А "плесень" является более широким и более универсальным наименованием этого явления.

Поэтому если заметили нежелательный налет на продуктах или дома, на украинском правильно говорить не "плесень", а "пліснява" или "цвіль". Это исконные слова, которые давно существуют в нашем языке и точно передают значение.