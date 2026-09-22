Что такое "несварение": как это состояние называется на украинском языке

Какое украинское слово скрывается за этим русским термином, рассказываем со ссылкой на "Горох".

"Несварение" – а как это сказать на украинском?

После сытного ужина бывает знакомое ощущение: в желудке тяжесть, еда как будто стоит, может появиться тошнота, вздутие или дискомфорт. На русском языке в такой ситуации скажут "несварение желудка" или одним словом – "несварение".

В нашей медицинской терминологии есть свой эквивалент: "нетравлення".

Именно это слово зафиксировано в "Словаре украинского языка" в 20 томах: "нетравлення шлунка" – заболевание, при котором затрудняется переваривание и усвоение пищи.

В украинском языке есть также термин "нестра́вність". Медицинский русско-украинский словарь приводит его наряду с "нетравлением" как соответствие русскому "несварение".

А в профессиональной медицинской речи употребляют слово "диспепсия". Это медицинский термин для обозначения комплекса симптомов, связанных с болью или дискомфортом в верхней части живота, ощущением переполнения или раннего насыщения.

Поэтому в зависимости от ситуации можно сказать:

"Після святкової вечері в нього почалося нетравлення ".

". "Мене турбує нетравлення шлунка ".

". "Лікар встановив диспепсію".

А вот "несварение" лучше оставить в русском языке. Поэтому, если после застолья желудок "протестует", на украинском скажем просто: "нетравлення". А если нужен медицинский термин – диспепсия.

Интересно, что здесь легко попасть в языковую ловушку из-за самого звучания слова. Кажется, будто оно связано со "сваркой". На самом деле русское "несварение" происходит от другого значения слова "сваривать" – "перетравлювати" на украинском. То есть речь идет не о том, что кто-то с кем-то не сваривается, а о том, что пища плохо переваривается.

Кроме того, украинское слово – "травлення" или "травити" – имеет несколько значений:

Обрабатывать поверхность металла, стекла и т. п. раствором кислот или другими специальными соединениями. Усваивать пищу и полезные вещества в процессе пищеварения; переваривать. Постепенно ослаблять натяжение каната, снасти и т. п. Но не путайте с другой калькой: "травить" в значении "использовать яд", например, против грызунов. В русском языке – "травить", а в украинском – "труїти".

Обратите внимание! Раз уж мы затронули тему медицинской терминологии, и речь идет не только о терминах, то знаете ли вы, какого рода слово"боль" и как его правильно склонять?

А вам желаю простого: чтобы желудок не бунтовал, пища хорошо переваривалась, а слова не путались. Ведь здоровье лучше беречь, а украинский язык – не загрязнять неудачными кальками. Будьте здоровы и говорите правильно!