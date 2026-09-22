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Учеба Саморазвитие Что такое "несварение": как это состояние называется на украинском языке
22 сентября, 18:59
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Что такое "несварение": как это состояние называется на украинском языке

Олеся Кух

Есть слова, которые мы вроде бы понимаем, но когда нужно сказать их на украинском –, вдруг замираем, потому что их звучание заводит нас в языковую ловушку. Вот "несварение" как раз из таких.

Какое украинское слово скрывается за этим русским термином, рассказываем со ссылкой на "Горох".

"Несварение" – а как это сказать на украинском?

После сытного ужина бывает знакомое ощущение: в желудке тяжесть, еда как будто стоит, может появиться тошнота, вздутие или дискомфорт. На русском языке в такой ситуации скажут "несварение желудка" или одним словом – "несварение".

В нашей медицинской терминологии есть свой эквивалент: "нетравлення".

Именно это слово зафиксировано в "Словаре украинского языка" в 20 томах: "нетравлення шлунка" заболевание, при котором затрудняется переваривание и усвоение пищи.

В украинском языке есть также термин "нестра́вність". Медицинский русско-украинский словарь приводит его наряду с "нетравлением" как соответствие русскому "несварение".

А в профессиональной медицинской речи употребляют слово "диспепсия". Это медицинский термин для обозначения комплекса симптомов, связанных с болью или дискомфортом в верхней части живота, ощущением переполнения или раннего насыщения.

Поэтому в зависимости от ситуации можно сказать:

  • "Після святкової вечері в нього почалося нетравлення".
  • "Мене турбує нетравлення шлунка".
  • "Лікар встановив диспепсію".

А вот "несварение" лучше оставить в русском языке. Поэтому, если после застолья желудок "протестует", на украинском скажем просто: "нетравлення". А если нужен медицинский термин – диспепсия.

Интересно, что здесь легко попасть в языковую ловушку из-за самого звучания слова. Кажется, будто оно связано со "сваркой". На самом деле русское "несварение" происходит от другого значения слова "сваривать" – "перетравлювати" на украинском. То есть речь идет не о том, что кто-то с кем-то не сваривается, а о том, что пища плохо переваривается.

Кроме того, украинское слово – "травлення" или "травити" – имеет несколько значений:

  • Обрабатывать поверхность металла, стекла и т. п. раствором кислот или другими специальными соединениями.
  • Усваивать пищу и полезные вещества в процессе пищеварения; переваривать.
  • Постепенно ослаблять натяжение каната, снасти и т. п.

Но не путайте с другой калькой: "травить" в значении "использовать яд", например, против грызунов. В русском языке – "травить", а в украинском – "труїти".

Обратите внимание! Раз уж мы затронули тему медицинской терминологии, и речь идет не только о терминах, то знаете ли вы, какого рода слово"боль" и как его правильно склонять?

А вам желаю простого: чтобы желудок не бунтовал, пища хорошо переваривалась, а слова не путались. Ведь здоровье лучше беречь, а украинский язык – не загрязнять неудачными кальками. Будьте здоровы и говорите правильно!