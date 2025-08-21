Игорь Кузин, заместитель министра здравоохранения объяснил чем опасна ситуация с невакцинированными детьми в школах и при каких условиях руководство учебного заведения может принимать кардинальные решения.

Какие решения может принимать руководитель учебного заведения, относительно невакцинированных детей, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Медиацентр Украины.

Что советуют делать руководителю учреждения?

Сейчас идет подготовка к учебному году. В частности медицинские осмотры школьников.

Заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин во время брифинга в Медиацентре Украина рассказал о важности медицинских осмотров и затронул тему вакцинации.

Этот вопрос регулируют сразу два закона Украины – "Об образовании" и "О защите населения от инфекционных болезней".

Для допуска к обучению ученику нужна справка 086 – это медицинский документ, который подтверждает состояние здоровья ребенка перед началом обучения в школе. А перед зачислением в учебное заведение такой документ является обязательным.

Господин Кузин заметил, что справка оформляется у своего семейного врача, она действительна один год. Врач может дать рекомендации на что следует обратить внимание или пройти дообследование.

В справке, среди всего прочего, содержится также информация о вакцинальном статусе.

Перед началом учебного года родителям школьников необходимо проверить вакцинальный статус детей. Если вакцинация была пропущена, то – догнать ее и этим обеспечить полноценную защиту ребенка,

– отметил Игорь Кузин.

Если ребенок не получил вакцины, то для этого должна иметь объяснения – постоянные или временные противопоказания.

Вакцинальный статус влияет на коллективный иммунитет и эпидемиологическую ситуацию в учреждении. Поэтому руководитель учреждения может повлиять на ситуацию.

Заместитель министра здравоохранения господин Кузин объяснил, что руководитель учебного заведения, если эпидемическая ситуация позволяет, может допустить таких детей без вакцины к работе. Но если ситуация рискованная, в пик сезонных заболеваний или вспышки – их имеют право не допускать к обучению непосредственно в школе.

Это, напомнил он, урегулировано ЗУ "Об образовании" и "О защите населения от инфекционных болезней".

В случае недопущения ребенка к очному обучению, ему могут предложить выбрать другой тип образования, в том числе надомный, пока или он не вакцинируется, или не стабилизируется ситуация.

В среднем количество таких детей – это 2 – 3%. Вспышка начинается тогда, когда количество невакцинированных детей больше, чем 5% среди популяции класса или коллектива... Школа, где показатели находятся на уровне 95%, условно безопасна, потому что мы понимаем, что там не начнется вспышка,

– объяснил Кузин.

Кроме того, заместитель министра отметил, если количество непривитых детей будет расти – они будут подвергать опасности не только себя, но и свое окружение, то есть те классы и коллективы, в которых будут учиться.

Среди примеров – рост показателей заболевания корью среди невакцинированных детей в школе. Важны вакцины от полиомиелита и дифтерии, поскольку эти болезни очень сложно переносятся.