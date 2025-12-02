Святой Николай 2025 – идеи для интересного праздника для школьников

Праздник Николая – хороший повод, чтобы провести этот день интересно и весело. А вариантов для его проведения – множество, стоит только знать свою аудиторию.

Как интересно провести День святого Николая?

Уже в ближайшие выходные – 6 декабря, в Украине будут чествовать Святого Николая. Традиционно, это праздник для детей. И учебные заведения и развлекательные центры устраивают интересные и веселые развлечения для детей.

А уже в течение недели праздники устраивают в детских садах и школах. А сюжеты и темы для праздника совсем разнообразны.

Для детских садов и младших школьников обычно устраивают костюмированный или театрализованный праздник, участниками которого являются и дети. Они рассказывают стихи, поют песни, танцуют, водят хороводы.

Главный персонаж – Святой Николай имеет помощников, которые взаимодействуют с детворой. А это могут быть – Снежинки, животные лесные жители, Казак и Украиночка, Ангелочки, звездочки. Готовые сценарии, с расписанными словами, играми и заданиями можно найти на ресурсах "На Урок" и ""Всеобразование".

А вот для старших школьников уже интереснее другие аттракции, в которых главными персонажами являются дети. Здесь уже стоит устраивать, квесты, викторины, батлы, флешмобы, как в пределах одного класса, так и нескольких.

Вот несколько вариантов, как провести интересно день, посвященный Святому Николаю.

Письмо Николаю. Младшие школьники с удовольствием пишут письмо Николаю. В сети можно найти множество шаблонов – цветных и как раскраски, где дети могут рассказать о своих поступках и попросить подарок для себя. Письмо можно забрать с собой или создать почтовый ящик для писем.

Совместно классом создать большую открытку, плакат или лепбук, декор, украсить классную комнату, используя природные материалы для поделок, например для венка из шишек.

Тематическая фотозона в классе или для школы. Это интересный элемент праздничной атмосферы. фотографиями дети смогут делиться в социальных сетях или создать совместный альбом. А вот темы разнообразные – рамка от картины или арка, украшенная елочными ветвями, гирляндами и новогодними игрушками. Уютный уголок с пледом, мягкими игрушками, пакетами с бантами, которые напоминают подарки, фонарики и гномы тоже пригодятся. И даже зонтики или ветви деревьев можно декорировать под праздничное настроение.

В классе можно устроить фотосушку, а фотографии будут рассказывать о детских добрых делах – помощь бездомным животным, старшим людям, друзьям, родителям и другие вещи.

Популярными становятся выставки рисунков или поделок (игрушек, ангелочков, сувениров, открыток) связанный с праздником.

Мастерки для школьников, а идеи для изделий зависят от возраста – приготовления имбирного печенья или другой кулинарный мастер-класс, изготовление свечи из воска или вощины, новогодней игрушки, украшения, брелока.

Подготовить представление. Ее авторами могут стать и дети, а персонажи – герои из мультфильмов или любимых книг, игр или фильмов. Герои могут придумать интересную историю, взаимодействовать между собой и Святым Николаем.

Старшим школьникам уже будет интереснее стендап шоу, тематические викторины, брейн-ринги или квесты. Квесты могут быть как виртуальные – созданные с помощью различных онлайн-приложений, – так и реализованы в пределах классной комнаты или школы. А чтобы сделать его более интересным, можно использовать карту или QR-коды. Среди задач – загадки, вопросы, головоломки, ребусы, практические упражнения – физические, танцы, что-то изготовить или отремонтировать.

Сторителинг-день. В пределах одного класса ученикам можно устроить минутку славы. Чтобы на каждом году по несколько минут, каждый ученик мог рассказать о лучших подарках, о мечтах и надеждах, впечатления и эмоции. Праздник святого Николая – это и день когда можно поделиться особой историей.

Танцевальный батл. Сегодня молодежь любит снимать видео для социальных сетей, повторяя определенные танцевальные движения. Поэтому хорошей идеей будет устроить флешмоб или конкурс танцев. Где ученики смогут продемонстрировать свои таланты под известные новогодне-рождественские песни. Танцплощадкой может стать холл школы или спортивный зал. А плей лист актуальных на сегодня песен пусть создадут сами школьники, для этого можно даже провести опрос или создать заранее ящик предложений.

Благотворительная ярмарка. Идеи с ярмарками становятся достаточно типичным и популярным явлением. На ней они смогут продавать изготовленные собственными руками украшения или свои старые игрушки. А заработанные средства передадут на нужды детей военных, ВСУ или сирот. Подарки. В этот день каждому будет приятно получить подарок. Это может быть символический дар – магнит, открытка, сладости, орешки. Но учтите и подачу – идею "под подушкой", можно заменить под партой, под стулом, в рукаве верхней одежды и тому подобное. Или примите во внимание идею "Тайного Николая", когда по жребию дети дарят друг другу символические презенты. Только ученики получат подарки, сделайте совместное фото на память о прекрасном школьном дне. Как рассказать о Николае школьникам?

И конечно – напомните детям историю Святого Николая. Малышам можно рассказать в форме сказки, а старшим – исторические факты. История для младших школьников. Очень давно, в далеком городе Мира жил добрый человек, по имени Николай. Он был епископом – то есть духовным наставником, который учил людей любить Бога и помогать друг другу. Но больше всего его знали за доброту и щедрость. В наследство от своих родителей он получил немало денег, которым делился с теми, кто нуждался в помощи. В городе было много детей, и Николай всегда заботился, чтобы они имели еду, одежду и чувствовали любовь. Он часто оставлял подарки у их дверей так, чтобы никто не знал, кто это сделал. Однажды он услышал о трех девушках, которые жили очень бедно. Их отец не имел денег даже на самое необходимое. Тогда Николай тихонько, ночью, бросил в окно их дома мешочек с золотыми монетами. Это помогло семье выжить. А другая версия – как-то он узнал, что один бедный крестьянин не имел денег для приданого своим трем дочерям. Поэтому Николай тайно положил им в дом три мешочка золота – по одному для каждой девушки. С тех пор люди начали рассказывать легенды о добром Николае, который помогает тем, кто в беде. Николай – невидимый помощник, который видит все детские дела – добрые и не очень. За хорошие поступки он вознаграждает. Однако не наказывает за плохие, а прощает, если ребенок искренне сожалеет о них. Поэтому помощь другим и усердие обязательно вернутся к нам чем-то приятным. В ночь на 6 декабря он ходит от дома к дому и кладет вежливым детям подарки под подушку или в сапожок. А тем, кто дебоширил, оставляет розочку – чтобы напомнить о хорошем поведении. Эта история рассказывает, что Николай помогает тем, кто действительно в чем-то нуждается. А в письме к нему можно попросить не только игрушки, и ценные вещи, но и хороших друзей, успехи в учебе или всякие блага для своих родных. История для старших школьников. Старшим ученикам можно рассказать реальную историю Николая Чудотворца. Ведь он – историческая фигура, христианский священник, который родился в Патаре на территории современной Турции. И сегодня в городе Мира можно увидеть остатки древнего храма, в котором служил Святой Николай. Страшная эпидемия в Мире унесла жизни его родителей, и он действительно раздал все свое большое наследство бедным людям. Николай не ждал, что его будут просить о помощи, а сам искал тех, кто больше всего нуждался в его поддержке. Святой Николай оберегает детей, именно поэтому его икона часто висит там, где дети появляются на свет – в роддоме. И настоящие подарки Николая – не игрушки или конфеты, а защита детей от всего злого и плохого. А подарки под подушкой – это приятный бонус за упорную работу. Святой Николай – это историческая фигура, епископ города Миры в III – IV веках, который прославился добротой и чудесами. Он является покровителем детей, путешественников, моряков, пекарей, а также многих городов, в частности Николаева и Луцка. Святой Николай родился около 270 года в городе Патара (современная Турция). Его родители были состоятельными, но он с детства отличался милосердием и стремлением помогать другим. В молодости он стал епископом города Миры в Ликии. Именно там он прославился как защитник обездоленных, спаситель невинных и творец чудес. Во времена императора Диоклетиана христиан преследовали, и Николай попал в тюрьму. Позже его освободили, и он продолжил служение. Умер 6 декабря 343 года. Его мощи впоследствии перенесли в итальянский город Бари, который стал местом паломничества. По преданию, он тайно помогал бедным семьям – оставлял еду, одежду или деньги, чтобы спасти их от голода или несчастий. Именно из этих историй возникла традиция дарить детям подарки в ночь на его праздник. Святой Николай – символ заботы и доброты, ведь он всегда помогал самым маленьким и самым беззащитным. Путешественники и моряки – его считают защитником в дороге и на море. В средневековой Европе его почитали как покровителя ремесла. В Украине города Николаев, Луцк, и также многие европейские города имеют его за небесного покровителя.

Миколай Святий приходить

Щастя в кожен дім приводить.

Хай здійсняться всі бажання,

Мрії всі та сподівання!

Цей Святий творить дива,

Хай радіє дітвора.

Всі нехай будуть здорові,

Життя в мирі та любові!

Проведите этот день интересно!