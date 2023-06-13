Части участников НМТ-2023 аннулируют результаты
Источник:УЦОКО
Части участников национального мультипредметного теста этого года аннулируют его результаты. Все из-за нарушения процедуры самими участниками.
В УЦОКО говорят: это касается тех участников, которые пытались предоставить доступ к компьютерной системе посторонним лицам. Таких лиц обнаружить легко.
Смотрите также О поступлении можете забыть: чего не стоит делать при сдаче НМТ-2023
Результаты НМТ-2023 части участников аннулируют
Так, в УЦОКО отреагировали на информацию о том, что отдельные участники НМТ смогли передать данные доступа к системе постороннему лицу для удаленной работы с программой.
Все IP-адреса, с которых осуществляли входы в систему, зафиксированы, поэтому в течение определенного времени мы найдем того, кто пытался "обмануть систему". Результаты такого лица / таких лиц будут аннулированы, следовательно, использовать их для вступления не будет возможности,
– отмечают в УЦОКО.
Отметим: 12 июня в сети появилось видео о том, как постороннее лицо выполняет дома задание НМТ вместо какого-то участника, который в это же время находится во временном экзаменационном центре.
Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты
Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в течение 5 – 23 июня. Дополнительная – в течение 11 – 24 июля.
- Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоялась в апреле.
- Приглашение на тестирование в рамках основной сессии НМТ-2023 участники получили 25 – 26 мая. Его нужно было скачать не позднее 26 мая.
- Участники, которые будут сдавать мультитест в рамках дополнительной сессии, получат приглашение не позднее чем за 3 календарных дня до начала ее проведения.
- После определения результатов НМТ на странице разместят информационную карту с персональными результатами участника тестирования. Она является приложением к сертификату НМТ, который находится в персональном кабинете участника НМТ. Ее не посылают участникам тестирования.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.