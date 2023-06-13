Части участников НМТ-2023 аннулируют результаты

Части участников национального мультипредметного теста этого года аннулируют его результаты. Все из-за нарушения процедуры самими участниками.

В УЦОКО говорят: это касается тех участников, которые пытались предоставить доступ к компьютерной системе посторонним лицам. Таких лиц обнаружить легко.

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Результаты НМТ-2023 части участников аннулируют

Так, в УЦОКО отреагировали на информацию о том, что отдельные участники НМТ смогли передать данные доступа к системе постороннему лицу для удаленной работы с программой.

Все IP-адреса, с которых осуществляли входы в систему, зафиксированы, поэтому в течение определенного времени мы найдем того, кто пытался "обмануть систему". Результаты такого лица / таких лиц будут аннулированы, следовательно, использовать их для вступления не будет возможности,

– отмечают в УЦОКО.

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Отметим: 12 июня в сети появилось видео о том, как постороннее лицо выполняет дома задание НМТ вместо какого-то участника, который в это же время находится во временном экзаменационном центре.

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