Министр образования рассказал, станет ли история Украины обязательным предметом на НМТ-2023
Источник:Всеосвита
Глава Минобразования Оксен Лисовой заявил, что в 2023 году история Украины останется в списке предметов по выбору на НМТ. Ведь вносить этот предмет в тест как обязательный в этом году уже невозможно.
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Станет ли история Украины обязательным предметом на НМТ-2023
Лисовой считает, что вносить историю Украины как обязательный предмет в НМТ-2023 уже невозможно, ведь этого не выдержат абитуриенты из-за ограниченного времени подготовки.
Я боюсь, что еще одну смену наши дети просто не выдержат. То есть, мы уже этот трек, кажется, выбрали. Если мы будем менять, нам не поблагодарят. Хотя история Украины должна быть в приоритетах повсюду, это обязательный компонент,
– сообщил министр.
Министр образования также акцентировал на важности знания истории и добавил, что история Украины, однозначно, в ГИА должна быть.
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Почему история Украины не обязательна на НМТ-2023
- В 2023 году в обязательные предметы не включили историю Украины.
- Выпускники будут обязательно сдавать украинский язык и математику.
- Это спровоцировало многочисленные дискуссии в обществе.
- Эксочельщик МОН Сергей Шкарлет рассказывал, что на принятие такого решения повлияла ситуация безопасности во время войны, требования сдавать тест в один день и то, что язык и математика были обязательными в ГИА.
- Все же он надеялся, что многие выпускники изберут третьим предметом НМТ именно историю Украины.
- В Украинском центре оценивания качества образования добавили, что именно украинский язык и математика наилучшим образом определяют потенциальную успеваемость абитуриента при поступлении в вуз.
- Большинство украинцев убеждены, что обязательными во время НМТ должны быть украинский язык и история Украины. Ведь именно эти предметы формируют у детей национальное сознание.
- Все же многие родители, дети которых уже готовятся с репетиторами составлять математику для поступления в вузы, довольны решением МОН.