Министр образования рассказал, станет ли история Украины обязательным предметом на НМТ-2023

Об этом глава МОН сказал во время заседания Верховной Рады. И уточнил, что из-за малого времени для подготовки все должно остаться так, как есть.

Важно "На крови доказали": нужно ли было выбрасывать историю Украины из списка обязательных предметов НМТ

Станет ли история Украины обязательным предметом на НМТ-2023

Лисовой считает, что вносить историю Украины как обязательный предмет в НМТ-2023 уже невозможно, ведь этого не выдержат абитуриенты из-за ограниченного времени подготовки.

Я боюсь, что еще одну смену наши дети просто не выдержат. То есть, мы уже этот трек, кажется, выбрали. Если мы будем менять, нам не поблагодарят. Хотя история Украины должна быть в приоритетах повсюду, это обязательный компонент,

– сообщил министр.

НМТ – важный тест для каждого школьника, поэтому доверить подготовку следует профессионалам. Таким как репетиторы в дистанционной школе "Оптима". Здесь действуют специальные курсы, где ученики могут получить необходимые знания по выбранным предметам в удобном для себя формате. Так что готовьтесь к НМТ вместе с профессиональными преподавателями "Оптима"!

Министр образования также акцентировал на важности знания истории и добавил, что история Украины, однозначно, в ГИА должна быть.

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Почему история Украины не обязательна на НМТ-2023