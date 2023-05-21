В УЦОКО сделали важное заявление о заданиях на НМТ-2023

21 мая 2023, 14:00
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Источник:

osvita.ua

В начале июня стартует основная сессия НМТ в 2023 году. Так что выпускники усиленно готовятся к тестированию.

При этом задания, которые будут в разные тестовые дни, не будут повторяться. Об этом рассказала глава Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты

В УЦОКО сделали заявление о заданиях на НМТ-2023

Вакуленко подчеркнула, что база тестовых заданий, которую подготовили специалисты УЦОКО, содержит достаточное количество уникальных задач. При этом для каждой смены НМТ.

 
При этом все задания теста будут отвечать требованиям программ ВНО, ранее утвержденным Минобразования.

Отметим, что основная сессия тестирования состоится 5 – 23 июня. Приглашение на тестирование участники НМТ получат 25 – 26 мая.

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Вступительная кампания – 2023: кратко

  • НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
  • На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
  • В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
  • Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
  • Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
  • Регистрация на НМТ-2023 состоялась в апреле.
  • Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
  • Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.
Автор: Марія Волошин