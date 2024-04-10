Что делать, если воздушная тревога прервет НМТ во время основной и дополнительной сессий

Завершается регистрация на национальный мультитест в 2024 году. Стать участником нынешнего тестирования можно до 11 апреля включительно.

Директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала во время прямого эфира, что делать абитуриентам, если из-за воздушной тревоги они не смогут сдать НМТ во время основной и дополнительной сессий, передает Образование 24.

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Что делать, если НМТ прервет тревога

Вакуленко отметила, что в предыдущие два года интенсивных воздушных тревог во время тестирования не было.

Если воздушные тревоги непродолжительные, участники после их завершения возвращаются к работе (и имеют столько времени, сколько оставалось до начала тревоги). Если же они длительные, предлагают прийти на дополнительную сессию,

– уточнила она.

Также сообщила, что в прошлом году более 550 участников не смогли сдать НМТ в рамках основной сессии из-за воздушных тревог или из-за проблем с электроэнергией. Однако смогли это сделать во время дополнительной сессии.

Вакуленко также отметила, что нынешним абитуриентам стоит прежде всего регистрироваться на основную сессию оценивания. Ведь, по ее словам, если абитуриент попадет на длительную воздушную тревогу во время дополнительной сессии, запасного варианта для прохождения НМТ от не будет.

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Завершается регистрация на НМТ-2024