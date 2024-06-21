Участникам НМТ-2024 перезасчитают баллы: обнаружили ошибки

Большинство участников нынешнего НМТ в этом году уже прошло тестирование. Основная сессия, к слову, закончится 25 июня.

Часть участников уже получила результаты тестирования. Их можно найти в персональном кабинете.

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Части участников НМТ-2024 перезасчитают баллы

В Украинском центре оценивания качества образования заявили, что в процессе анализа информации о результатах прохождения участниками НМТ 18 мая 2024 года обнаружили технические ошибки.

Для обеспечения правильного начисления тестовых баллов и установления результатов НМТ апелляционная комиссия при УЦОКО приняла решение о пересчете тестовых баллов, полученных участниками НМТ по учебному предмету "Математика" в соответствии с Схемы начисления,

– сообщили в УЦОКО.

Где найти результаты НМТ-2024

Большинство украинских абитуриентов уже сдали НМТ-2024.

Сразу после тестирования они увидели на экранах мониторов количество набранных баллов.

Поэтому могли определить свои результаты по шкале 100 – 200 баллов.

Для этого нужно было самостоятельно поработать с соответствующими таблицами.

Однако для подачи документов в вузы этого недостаточно: результаты участников должен обработать УЦОКО. Их разместят в персональных кабинетах и впоследствии передадут в ЕГЭБО.

Все участники основных сессий УМТ получат свои результаты на информационных страницах до 2 июля.

Но участники, которые принимали участие в основных сессиях УМТ до 7 июня включительно, результаты уже получили в персональных кабинетах,