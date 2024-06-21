Часть участников НМТ получила результаты теста: где их найти

Большинство украинских абитуриентов уже сдали национальный мультипредметный тест в этом году. Сразу после тестирования они увидели на экранах мониторов, сколько набрали тестовых баллов.

Так, участники НМТ могли определить свои результаты по шкале 100 – 200 баллов. Для этого нужно было самостоятельно поработать с соответствующими таблицами.

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Где найти результаты НМТ-2024

Однако для подачи документов в вузы этого недостаточно: результаты участников должен обработать УЦОКО. Их разместят в персональных кабинетах и впоследствии передадут в ЕГЭБО.

Все участники основных сессий НМТ получат свои результаты на информационных страницах до 2 июля. Однако УЦОКО делает все возможное, чтобы ожидание было не слишком длительным. Поэтому для участников, которые принимали участие в основных сессиях НМТ до 7 июня включительно, результаты уже размещены в персональных кабинетах,

– сообщили в УЦОКО.

И обратили внимание участников, которым нужно подать в зарубежное учебное заведение оригинал документа с результатами НМТ.

28 июня в персональном кабинете появится опция, с помощью которой можно заказать выписку из сведений результатов НМТ,

– уточнили в Центре.

И порекомендовали участникам НМТ периодически заходить в свои персональные кабинеты, чтобы не пропустить важной информации.

Что известно об НМТ в 2024 году

НМТ-2024 стартовал ранее – в мае.

Участники проходят проверку знаний уже по четырем предметам: трем обязательным и одному – на выбор.

Обязательными являются украинский язык, математика, история Украины.

Выборочные – иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский), биология, физика и химия, украинская литература и география.

Тестирование будет проходить в рамках двух сессий: основной и дополнительной.

Основная длится в течение 14 мая – 25 июня, дополнительная состоится в течение 11 – 19 июля.