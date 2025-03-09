Одно важное нововведение, – нардеп объяснила изменения в НМТ-2025

Выпускники украинских школ уже традиционно будут сдавать национальный мультипредметный тест. Будет 3 обязательных предмета: математика, украинский язык и история, а также один на выбор.

Нардеп Наталья Пипа рассказала 24 Каналу, что кардинальных изменений нет. Коэффициенты баллов впоследствии определят в МОН, но они примерно будут совпадать с прошлогодними.

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Каких изменений ожидать

Небольшие нововведения будут касаться НМТ по истории Украины. Туда добавили несколько тем. На тестировании в 2022 году из-за невозможности быстро подготовить качественные тесты, История Украины начиналась с казацких времен. Теперь ситуация изменилась.

Сейчас мы вернулись еще ко временам до рождения Христа. Соответственно, есть темы России и Украины, время Галицкого государства и великих государств, которые показывают, насколько мы исторически более древняя страна, чем Россия,

– отметила народный депутат.

Относительно других предметов, то больших изменений не будет. Конечно, всех беспокоит, что 4 предмета ученики составляют в один день с перерывом 20 минут, но это вынужденно. Из-за того, что в любой момент могут начаться тревоги, сдать НМТ становится труднее.

Напоминаю, что стоит поинтересоваться, есть ли укрытие в пункте сдачи НМТ. Ведь в таком случае тревога не будет прерывать экзамен,

– добавила Наталья Пипа.

Кроме этого, в 2025 году также будут гранты, поддержка определенных специальностей. Этим стоит воспользоваться. Поэтому родители и абитуриенты могут ознакомиться с системой прошлогоднего поступления и ориентироваться на нее, потому что изменения совсем небольшие.

Заметим, регистрация на НМТ стартовала 6 марта 2025 года. Она продлится до 3 апреля. Дату, время и место проведения экзаменов можно будет загрузить из личного кабинета 4 мая.