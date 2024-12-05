Какие минимальные баллы для поступления на бюджет надо набрать на НМТ

В 2025 году, как и в этом году, абитуриентам для того, чтобы стать студентами вузов, надо будет подать результаты национального мультитеста. Он будет содержать тесты по четырем предметам.

В соответствии с Порядком приема на обучение в учреждения высшего образования в следующем году для всех специальностей, кроме исключений, минимальный конкурсный балл для допуска в конкурсном отборе будет определять вуз в своих Правилах приема. Об этом информирует 24 Канал.

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Какие минимальные баллы для поступления на бюджет в 2025 году

Конкурсный балл для поступления будут рассчитывать путем перевода тестовых баллов, полученных за каждый предметный тест НМТ, в рейтинговый балл по 200-балльной шкале.

Для поступления на каждую специальность для всех тестовых предметов Министерство образования установит весовые коэффициенты.

Для специальностей "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия", "Фармация, промышленная фармация" отрасли знаний "Здравоохранение", специальностей "Право", "Публичное управление и администрирование", "Международное право", "Международные экономические отношения", "Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии" конкурсный балл для поступления и на контракт, и на бюджет не может быть меньше 150 баллов.

Для всех остальных абитуриентов конкурсный балл для поступления на бюджет на основе полного общего среднего образования не может быть меньше 130 баллов. Это требование не будет касаться детей погибших военнослужащих и полицейских, умерших пленных или военнослужащих, признанных безвестно отсутствующим лицом.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Как будет происходить НМТ в 2025 году