Какие нововведения ждут участников НМТ-2025

В этом году участникам национального мультитеста стоит ожидать определенных нововведений. Изменения, в частности, будут касаться сдачи истории Украины.

Соответствующий тест будет охватывать все темы, предусмотренные программой. Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина рассказала директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко, отмечает 24 Канал.

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Какие изменения будут в этом году на НМТ

Вакуленко рассказала, что содержание и структура тестов – абсолютно аналогичны. Исключение лишь – тест по истории Украины.

Там, в отличие от предыдущих лет, охватывают задачи все вопросы, все темы, которые предусмотрены соответствующей программой. Раньше мы ограничивали эти темы или современной историей, а в последний год это была история от Богдана Хмельницкого и дальше,

– уточнила она.

И добавила, что НМТ в этом году по своему содержанию и структуре не будет отличаться от прошлогоднего мультитеста.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Руководительница УЦОКО добавила, что тестирование почти полностью повторяет историю прошлого года.

Это четыре предмета, которые нужно сдать в течение четырех часов. Между первым и вторым блоками, то есть тестированиями по двум предметам, а это – украинский, математика, история Украины и предмет на выбор, есть 20-минутный перерыв,

– резюмировала она.

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